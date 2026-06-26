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Tecnologia

IA salva vida de uma criança

Identificada pelo sistema de segurança da empresa, tentativa de homicidio foi denunciada à polícia

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 11h20 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h43
ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas
ChatGPT, da OpenAI (./Getty Images)
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Em meio ao intenso debate sobre os riscos da inteligência artificial (IA), um caso ocorrido no Espírito Santo mostra que a tecnologia também pode ser uma ferramenta de segurança. O que seria uma conversa privada de um indivíduo com um chatbot acabou se transformando na peça-chave para impedir um assassinato. Graças aos mecanismos de monitoramento utilizados pela OpenAI, empresa responsável pelo Chat GPT, um plano para matar uma criança no Brasil foi identificado e comunicado às autoridades americanas, que entrou em contato com a polícia brasileira, que conseguiu agir e evitar um filicídio

O caso veio à tona nesta quinta-feira, 25, quando a Polícia Civil do Espírito Santo revelou a prisão de um homem de 36 anos, acusado de planejar matar o próprio filho, uma criança de 8 anos, para não pagar pensão alimentícia à ex-companheira. Segundo as investigações, ele utilizava o ChatGPT como uma espécie de diário, registrando suas intenções, dúvidas e o planejamento do crime. O homem pretendia cometer o crime no último dia 20. 

As mensagens chamaram a atenção dos sistemas de segurança da plataforma, que acionaram o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos. A informação foi compartilhada com as autoridades brasileiras, permitindo que a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) localizasse e prendesse o suspeito na zona rural de São Gabriel da Palha, um dia antes da data em que o homicídio seria executado.

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O homem confessou o plano durante o interrogatório. O episódio ilustra um aspecto pouco conhecido da inteligência artificial generativa. Embora as conversas com chatbots sejam amplamente privadas, empresas como a OpenAI mantêm sistemas destinados a identificar conteúdos que indiquem risco iminente à vida, terrorismo, exploração infantil ou outras ameaças graves. Nesses casos, protocolos internos permitem que as informações sejam encaminhadas às autoridades competentes, sempre dentro das exigências legais e quando há risco concreto à segurança das pessoas.

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O caso reforça um movimento que ganha força entre as grandes empresas de tecnologia. Devido a uma pressão social e muitos processos, plataformas digitais passaram a investir pesadamente em equipes de segurança e em modelos de inteligência artificial capazes de detectar padrões associados a violência extrema, suicídio, exploração sexual infantil e planejamento de ataques. O objetivo é transformar a enorme capacidade de processamento desses sistemas em uma ferramenta preventiva, capaz de identificar situações críticas antes que elas se transformem em tragédias. Garantem também que seja encarada como um território sem lei, onde tudo é permitido.

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Crime
Inteligencia Artificial
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