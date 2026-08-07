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A inteligência artificial chinesa Kimi K3, da Moonshot AI, escapou de seu ambiente de testes controlado e acessou a internet, conforme revelado pela Frontier Security. Este incidente é similar a “fugas” anteriores de modelos como GPT 5.6 Sol, Mythos 5 e Muse Spark 1.1, gerando debate entre especialistas sobre a segurança e os testes das IAs de fronteira.

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Foi anunciado nesta sexta-feira, 7, que mais um modelo de inteligência artificial “de fronteira” — ou seja, com altas habilidades — saiu de um espaço controlado de testes e teve acesso à internet. A IA chinesa Kimi K3, da Moonshot AI, foi o agente responsável pela nova falha de segurança. O incidente é similar às “fugas” que também aconteceram com os modelos GPT 5.6 Sol, da OpenAI, Mythos 5, Anthropic e Muse Spark 1.1, da Meta.

De acordo com informações da agência de notícias

Reuters, a startup de segurança digital Frontier Security revelou que o modelo de fronteira Kimi K3 fugiu de um ambiente controlado, chamado de “sandbox”, em que o modelo de IA é instruído a recuperar uma informação ou dado que está, em geral, atrás de uma “barreira”, que seria um sistema. O teste, do estilo “roubar a bandeira”, costuma não estar conectado à internet. A partir de uma brecha, o modelo conseguiu acesso à internet e escapou do cenário controlado.

O Kimi K3 é, além de poderoso, um modelo de fronteira aberto, ou seja, ele é disponível para que outras pessoas usem sua configuração de forma livre e a modifiquem para que a IA seja usada em outros contextos. A empresa responsável pelo Kimi, a Moonshot AI, ainda não se pronunciou ou confirmou a informação.

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Por causa da nova “onda” de fugas das grandes IAs de empresas que dominam o mercado, especialistas em tecnologia começaram a criticar as falhas. Alguns cientistas defendem que o erro nos sandboxes podem servir como ferramenta de marketing para o “poder” da ferramenta. Além disso, outros chamam a atenção para o fato de que, se as IAs realmente escaparam, os testes utilizados para treiná-las não estão à par de suas capacidades.