‘GPT-Live’: OpenAI anuncia evolução dos modelos de voz para o ChatGPT

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A OpenAI lança os modelos GPT-Live-1 e Live-1 mini, revolucionando as conversas por voz com IA. As novas versões prometem interações mais naturais, capacidade de busca em tempo real, resultados visuais e a possibilidade de ajustar níveis de inteligência. Disponíveis hoje para usuários pagos e gratuitos, com foco em segurança e privacidade.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 8, o lançamento de duas novas versões para seu modelo de IA por voz, o GPT-Live-1 e o GPT-Live-1 mini. De acordo com a empresa, os novos modelos de voz foram pensados para tornar as conversas com a IA mais “naturais e inteligentes”. Agora, os usuários poderão participar de conversas de forma mais direta e receber respostas que tornam a experiência quase como uma discussão real do dia a dia.

O grande diferencial dos modelos é sua capacidade de engajar em uma conversa de forma natural. As novas versões da conversa por voz agora conseguem, enquanto o “humano” do outro lado fala, pensar, racionalizar uma resposta, procurar na internet e, se necessário, usar outros modelos mais recentes da companhia para trazer aos usuários a fala correta. Durante a conversa, o modelo de voz pode parar no meio de uma frase ou responder de forma contínua, além de identificar pausas, interrupções e mudanças no ritmo da pergunta para inserir sua resposta, criando a sensação de uma conversa tradicional. Ainda de acordo com a empresa, a principal diferença entre os modelos mini e o Live-1 é seu tamanho. O mini, claramente, é um modelo menor, mas atinge níveis similares ao Live-1.

De acordo com a empresa, mais de 150 milhões de pessoas usam os recursos de voz do ChatGPT para funções diversas, como ajuda geral no dia a dia, aprendizado de idiomas, entre outros. A inserção dos dois novos modelos cria uma experiência mais “imersiva” para o usuário diário das ferramentas de voz. Além da conservação natural e das respostas mais concretas, os modelos poderão também apresentar resultados visuais, a depender do requisitado. Os resultados serão no formato decards visuais com dados sobre assuntos diversos, como clima, esportes e economia.

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Em uma demonstração à imprensa, um dos pesquisadores responsáveis pela área de modelos de voz, Kundan Kumar, iniciou uma conversa com o modelo para exemplificar uma nova ferramenta, a possibilidade de escolha dos “níveis de inteligência”. Os usuários poderão selecionar uma dentre três opções desses níveis: Instantâneo, médio e alto. Cada um lida com diferenças na velocidade da resposta a depender da profundidade de resposta desejada. Ao selecionar a modalidade “Instantânea”, Kundan iniciou uma conversa com o modelo sobre a Copa do Mundo de 2026. O modelo foi capaz de responder de forma rápida e natural, sem quebrar o ritmo da discussão, sobre o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026, além de explicar o clima da cidade e outros assuntos relacionados.

Os grandes avanços também trazem uma série de responsabilidades à tecnologia. A empresa deixou claro que, assim como os outros modelos mais recentes, o GPT-Live-1 e o Mini foram treinados para trazerem respostas seguras aos usuários, além de terem medidas de segurança internalizadas. De acordo com a OpenAI, as medidas do Live estão equiparadas às existentes em seus modelos de texto.

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Para os modelos Live-1 e Live-1-mini, os dados das conversas que os usuários tiverem com a IA serão guardados por até 30 dias, a fim de que conversas sobre um mesmo assunto possam ser retomadas posteriormente. Esses mesmos dados, para a conversação por voz, chegarão ao público de forma diferenciada: por padrão, o uso dos dados para treinamento dos modelos estará desligado. Para permitir esse uso, cada indivíduo deverá dar essa autorização nas configurações.

Apesar das grandes possibilidades existentes com modelos de voz, a OpenAI explicou que o Live não foi pensado para atuar como um “companheiro de IA”. A ideia é que a conversação por voz seja uma ferramenta de uso geral, que “ajuda as pessoas com uma variedade de coisas”.

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Os modelos já estão disponíveis para uso a partir de hoje, 8. Para os usuários pagantes, o GPT-Live-1 será o modelo padrão para as conversas por voz com o ChatGPT. Os usuários gratuitos terão à sua disposição a versão GPT-Live-1-mini.