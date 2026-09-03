‘GPT 6 Astra’: OpenAI anuncia nova IA mais avançada até o momento

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A OpenAI, criadora do ChatGPT, lançou o GPT 6 Astra, seu modelo de IA mais avançado, descrito como o “mais inteligente e alinhado do mundo”. Ele promete impactos em cibersegurança, engenharia de software, descobertas científicas e mais, superando modelos anteriores em eficiência e mantendo um foco rigoroso na segurança.

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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira, 3, o lançamento de seu modelo de inteligência artificial (IA) mais avançado até o momento, o GPT 6 Astra. De acordo com a empresa, o agente não é apenas o mais avançado já desenvolvido por eles, como também o “mais inteligente e alinhado do mundo”.

As áreas de maior impacto do modelo são no uso geral de computadores e navegadores, cibersegurança, engenharia de software, investigações científicas e diversos outros campos. Em comunicado, a empresa destacou sua evolução para o dia a dia dos usuários, cada vez mais interligado ao uso de IA, modelagem de ambientes 3D, criação de jogos, desenvolvimento de designs, imagens e documentos, e outros aspectos.

A principal comparação utilizada pela empresa são os modelos mais avançados do Fable, da Anthropic, e o GPT 5.6 Sol, antes mais evoluído agente de IA da OpenAI. Em todos os casos, o Astra se destaca com uso menor de tokens e melhores resultados.

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A OpenAI destacou momentos em que o Astra, antes disponibilizado a grupos seletos, já demonstrou essas altas capacidades. Para a descoberta científica, a empresa referenciou um caso do mês passado, em que divulgou avanços em matemática e ciência da computação que foram possíveis graças ao Astra. No caso de desenvolvedores, o modelo consegue segurar a racionalização e o contexto de um projeto por mais tempo, “preservando anotações e recuperando requisitos anteriores, tentativas de correção e resultados de testes entre diferentes janelas de contexto”, explicam.

Um outro detalhe importante divulgado pela empresa envolve o nível de segurança do modelo. De acordo com eles, suas habilidades atingiram um nível crítico dentro de uma série de parâmetros definidos pela startup para guiar de forma certeira o avanço de IAs muito poderosas. A OpenAI declarou que têm reforçado as proteções contra uso indevido e disponibilizou o Astra a um grupo seleto de profissionais de segurança, para maiores investigações.