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Tecnologia

‘GPT 5.6 Sol’: OpenAI anuncia novos modelos de IA de alta capacidade

Nova série GPT 5.6 inclui modelos Sol, Terra e Luna, com uso limitado a parceiros selecionados após pedido do governo americano

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 16h10
Representação do sistema Sol-Terra-Lua no espaço, com o Sol à esquerda, a Terra ao centro e a Lua à direita, cada um com seu nome em branco sobreposto
Trio de modelos alcança melhores níveis, segundo a empresa (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta sexta-feira, 26, o lançamento da série GPT 5.6, as IAs mais refinadas da empresa até o momento. Nomeadas Sol, Terra e Luna, cada uma tem capacidades mais fortes em um campo, sendo a versão “Sol” considerada a mais poderosa e, de acordo com a empresa, com melhores resultados que o Claude Mythos, da Anthropic. 

De acordo com a OpenAI, o modelo Sol é o mais forte já criado pela empresa, e tem altas capacidades em análises de biologia, cibersegurança e programação. O Terra, por sua vez, tem performance similar ao GPT 5.5 mas 2 vezes mais barato, enquanto o Luna é o mais capaz criado pelo menor custo possível. 

Os três modelos da empresa serão lançados com uma série de medidas de segurança. Após o anúncio do Claude Mythos, agente de IA da Anthropic, a indústria de tecnologia e diversos outros setores demonstraram apreensão com as capacidades do modelo, que logo ganhou competição com o lançamento de outras IAs como o Daybreak e o novo trio, todos da OpenAI. 

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De acordo com o comunicado, o Sol atua com proteções voltadas à “atividades de alto risco, pedidos cibernéticos sensíveis, e uso incorreto repetitivo”. Na última quinta-feira, 25, a mídia internacional repercutiu o fato de que o governo americano solicitou à OpenAI que os novos modelos GPT 5.6 tivessem seu lançamento adiado. Uma nota enviada pelo CEO Sam Altman à empresa dizia que o governo americano estava aprovando o acesso ao modelo “cliente por cliente”. 

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Logotipo da Claude Mythos, com um símbolo laranja de estrela ou sol à esquerda e o nome da empresa em branco à direita, sobre um fundo escuro com luzes coloridas desfocadas
Após anúncio do Mythos, Anthropic divulgou o Projeto Glasswing, em que big techs selecionadas teriam acesso antecipado ao modelo para testes (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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O comunicado desta sexta-feira inclui o aviso de que, à pedido da administração Trump, a empresa deu uma prévia dos modelos e de seus planos ao governo, que solicitou o lançamento prévio a um pequeno grupo de “parceiros confiáveis” antes deles serem disponibilizados de forma mais geral. 

A OpenAI declarou ainda que “não acredita que esse tipo de processo de acesso governamental deve se tornar o padrão à longo prazo”. “Ele impede que as melhores ferramentas cheguem aos usuários, desenvolvedores, empresas, defensores cibernéticos e parceiros globais que precisam deles”, explicam. 

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Capacidades

Uma série de testes e avaliações foram feitas pela empresa com o modelo Sol, considerado o mais poderoso já criado por eles e, de acordo com os resultados, até mais forte que o modelo Mythos, que assustou o mundo da tecnologia nos últimos meses. A empresa destacou as capacidades de programação, análises biológicas variadas e cibersegurança do novo agente. Além disso, o Sol carrega a função de “esforço de raciocínio máximo”, em que ele tem a maior quantidade possível de tempo para pensar de forma “profunda”. 

O Sol também carregará um modo “Ultra”, em que o modelo poderá usar outros agentes de IA para acelerar tarefas muito complexas. Testes de cibersegurança com o Sol divulgados pela empresa mostraram que com um terço dos tokens necessários para seu funcionamento, o modelo alcançava as mesmas capacidades do Claude Mythos. 

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