Google vai pagar quem usar menos energia elétrica para alimentar data centers de IA

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Google e a empresa de energia Voltus fecham parceria nos EUA para uma “usina elétrica virtual”. O Google pagará a moradores e empresas pela redução do consumo de energia, que será utilizada por seus data centers de IA. A Voltus gerenciará a rede, otimizando o uso energético e oferecendo benefícios aos participantes.

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A empresa americana de energia Voltus anunciou nesta quarta-feira, 23, uma parceria com o Google para a exploração do sistema de energia elétrica americano. O Google pagará aos moradores e empresas dos Estados Unidos pela diminuição do consumo de sua energia, para que a sobra seja utilizada para alimentar seus data centers (centros de dados) de Inteligência Artificial (IA).

A parceria com a empresa de energia Voltus serve para gerenciar essa redistribuição de energia elétrica. O modelo de negócios é conhecido como “usina elétrica virtual” (VPP), em que um sistema de gerenciamento de energia coordena os recursos espalhados por diversos locais, para reduzir o consumo geral da rede.

Os benefícios financeiros para os participantes dos sistemas incluem economia nas contas de eletricidade e pagamentos diretos pela redução no consumo. De acordo com o jornal americano New York Times, a empresa de tecnologia receberá até 1.70 megawatts de capacidade elétrica, capacidade equivalente à de um reator nuclear. As empresas não divulgaram qualquer média de valores.

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Em comunicado, o Google e a Voltus explicaram que, com o financiamento da gigante de tecnologia, os sistemas da Voltus para a usina elétrica virtual irão identificar quando a rede de energia estiver sobrecarregada, e enviará de forma automática alertas para os locais que podem economizar ao acionarem termostatos inteligentes, ajustes internos e outras ações para reduzir o uso de energia.