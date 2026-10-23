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Tecnologia

Google vai pagar quem usar menos energia elétrica para alimentar data centers de IA

Iniciativa nos Estados Unidos acontece em parceria com a empresa Voltus, e tem como base o modelo de “usina elétrica virtual”

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 13h58
Vista aérea de um complexo industrial moderno com vários edifícios e torres de resfriamento, sob um céu alaranjado de pôr do sol. Montanhas e uma cidade se estendem ao fundo, com a luz dourada do sol iluminando o horizonte.
O Google mantém data centers em 11 países diferentes (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service/Getty Images)
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A empresa americana de energia Voltus anunciou nesta quarta-feira, 23, uma parceria com o Google para a exploração do sistema de energia elétrica americano. O Google pagará aos moradores e empresas dos Estados Unidos pela diminuição do consumo de sua energia, para que a sobra seja utilizada para alimentar seus data centers (centros de dados) de Inteligência Artificial (IA). 

A parceria com a empresa de energia Voltus serve para gerenciar essa redistribuição de energia elétrica. O modelo de negócios é conhecido como “usina elétrica virtual” (VPP), em que um sistema de gerenciamento de energia coordena os recursos espalhados por diversos locais, para reduzir o consumo geral da rede. 

Os benefícios financeiros para os participantes dos sistemas incluem economia nas contas de eletricidade e pagamentos diretos pela redução no consumo. De acordo com o jornal americano New York Times, a empresa de tecnologia receberá até 1.70 megawatts de capacidade elétrica, capacidade equivalente à de um reator nuclear. As empresas não divulgaram qualquer média de valores. 

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Em comunicado, o Google e a Voltus explicaram que, com o financiamento da gigante de tecnologia, os sistemas da Voltus para a usina elétrica virtual irão identificar quando a rede de energia estiver sobrecarregada, e enviará de forma automática alertas para os locais que podem economizar ao acionarem termostatos inteligentes, ajustes internos e outras ações para reduzir o uso de energia. 

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