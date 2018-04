Google usa “Onde Está Wally?” para brincar com Dia da Mentira

O Google entrou no clima do Dia da Mentira neste domingo, 1º de abril, e instalou o jogo “Onde Está Wally?” no Google Maps para brincar com seus usuários. O famoso personagem britânico passará por lugares como a Cordilheira dos Andes e Hollywood e os usuários terão de vasculhar o serviço de mapas para encontrá-lo.

Quando abrir o Google Maps, pelo computador ou no smartphone, o usuário encontrará Wally no canto da tela, o convidando para jogar o jogo. O personagem de roupa vermelha e branca poderá ser encontrado até cinco vezes. Para abrir o jogo nos celulares, os usuários também podem perguntar “Onde está Wally?” ao Google Assistente para que o Google Maps seja iniciado.

Detector de piada ruim

Outro app do Google também lançou uma brincadeira de 1º de abril neste domingo. O Files Go um aplicativo de gestão de dados guardados no smartphone, exclusivo para Android, estreou um “detector de piada ruim.” Com base na análise de 30.000 piadas ruins, o app vai sugerir as fotos com esses conteúdos que devem ser excluídas.