Google lança Gemini, nova ferramenta de inteligência artificial

Enquanto os Estados Unidos e a Europa tentam frear a expansão desordenada da inteligência artificial por meio de regulações e outros dispositivos legais, algumas grandes empresas de tecnologia estão investindo no desenvolvimento de programas cada vez mais sofisticados. O Google, por exemplo, lançou nesta quarta-feira, 6, uma nova ferramenta, o Gemini, que é uma evolução do já popular Bard.

Em uma apresentação a representantes de veículos de vários países, o Google disse que o Gemini está à frente de todos os outros modelos de IA em 30 dos 32 benchmarks padrão da indústria. Não é difícil imaginar que a maioria é liderada pelo GPT-4, o grande modelo de linguagem mais avançado desenvolvido pela OpenAI.

Em um dos vídeos com simulação das potencialidades do Gemini, a ferramenta ajudou um aluno a resolver problemas de escola. Identificou um erro no cálculo de um exercício de física. Além disso, apresentou a solução correta e criou problemas parecidos para o usuário resolver.

No projeto, o Gemini foi pensado em três tamanhos diferentes – Ultra, Pro e Nano – para que possa ser executado em tudo, desde data centers até dispositivos móveis. Por enquanto, está chegando ao Bard em duas fases. A partir desta quarta, 6, o Bard usará uma versão do Gemini Pro em inglês para raciocínio, planejamento, compreensão mais avançados. A versão mais avançada do Gemini ainda está em testes para garantir que é segura para os clientes, segundo executivos da empresa.

Eventualmente, o Gemini irá filtrar seu caminho para a maioria dos produtos do Google, incluindo o mecanismo de busca experimental e generativo da empresa, que poderá ser o futuro do negócio básico da empresa.

Como foi a elaboração

Para construir a Gemini, a unidade Google da Alphabet reuniu recursos e talentos de todos os cantos da empresa de 190 mil funcionários, recorrendo à DeepMind, a startup adquirida em 2014 para desenvolver inteligência artificial geral, bem como equipes encarregadas de expandir os limites da computação em nuvem. e infraestrutura.

“Esta nova era de modelos representa um dos maiores esforços científicos e de engenharia que realizamos como empresa”, disse o CEO da Alphabet e do Google, Sundar Pichai, em um comunicado.

A empresa está numa corrida com a Microsoft para aumentar o seu conjunto de produtos, desde documentos a folhas de cálculo e e-mail, com a nova tecnologia, eventualmente permitindo que as pessoas conversem com os seus computadores tanto quanto clicam e escrevem.

