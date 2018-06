Google lança Android Go no Brasil, aposta para celulares baratos

O Google anunciou hoje a chegada dos primeiros celulares com Android Go no Brasil. O sistema operacional Android Oreo (versão Go) já havia sido anunciado em dezembro e é a aposta da empresa para melhorar a performance dos chamados “smartphones de entrada” – ou seja, celulares mais baratos, com memória RAM entre 512MB e 1GB.

Os cinco aparelhos com o sistema operacional (SO), das marcas Alcatel, Multilaser e Positivo, chegarão às prateleiras nos próximos meses. O primeiro, que poderá ser adquirido ainda neste mês, será o Positivo Twist Metal S531. Ele será seguido pelos modelos Positivo Twist Mini S431, Alcatel 1, Multilaser MS50G e Multilaser MS50X nos próximos meses.

Segundo o Google, smartphones com Android Go terão mais rapidez e fluidez, com aplicativos iniciando 15% mais rápido. No processo de otimização, seus apps pré-instalados ocuparão 50% menos espaço, deixando mais memória livre para outros da escolha do usuário.

“Para muitas pessoas, esses smartphones são a primeira e única forma de acesso à internet. Com o Android Go, nosso objetivo é tornar a tecnologia mais acessível a uma enorme parcela da população por meio de dispositivos que oferecem uma excelente primeira experiência de navegação e de uso de aplicativos”, diz Flavio Ferreira, diretor de parcerias de Android para a América Latina.