Google anuncia ferramenta de IA que impede geração de imagens sensíveis

O Google lançou nesta quarta-feira, 28, novas funcionalidades para o Gemini, sua ferramenta de inteligência artificial, anunciadas durante a última edição do Google I/O. As novidades incluem a chegada do Imagen 3, a mais recente atualização em geração de imagens, e a introdução do Gems, uma ferramenta que permite criar versões personalizadas do assistente de IA. Essas atualizações estarão disponíveis para todos os usuários nos próximos dias, com algumas delas exclusivas para assinantes do Gemini Advanced, Business e Enterprise.

O novo modelo de geração de imagens, Imagen 3, será lançado globalmente para todos os usuários do Gemini, incluindo no Brasil, com suporte ao português. O Imagen 3 permite criar imagens em vários estilos, como paisagens fotorrealistas, pinturas a óleo, e animações detalhadas, tudo a partir de entradas de texto. A nova versão, segundo a empresa, melhora a qualidade e a versatilidade das imagens geradas.

Nos próximos dias, o Google também implementará a capacidade de gerar imagens de pessoas. Esta funcionalidade será inicialmente lançada em uma versão de acesso antecipado, disponível apenas para um seleto grupo de usuários dos planos Gemini Advanced, Business e Enterprise, e apenas em inglês. Neste caso, a empresa disse ter introduzido salvaguardas robustas e aprimorado seus conjuntos de avaliação para lidar com a geração de imagens sensíveis, evitando conteúdos que sejam violentos, explícitos ou que possam identificar indivíduos de forma realista.

Gems: Assistentes de IA Personalizados

Além do Imagen 3, o Google está lançando o Gems, uma nova funcionalidade que permite aos usuários criar versões personalizadas do Gemini. Esta ferramenta estará disponível apenas em inglês para assinantes dos planos Gemini Advanced, Business e Enterprise. O Gems permite a criação de “assistentes” de IA especializados em diversos tópicos, como colaboração em projetos, geração de ideias, criação de legendas para redes sociais, e até mesmo aprendizado personalizado. Por exemplo, os usuários podem configurar um Gem para atuar como um “Learning Coach”, ajudando a entender tópicos complexos, ou como um “Brainstormer”, oferecendo inspiração para novos projetos criativos.

O Imagen 3 e o Gems contarão com o uso de técnicas como o SynthID para marcação de imagens geradas por IA. As novidades anunciadas estarão disponíveis globalmente nos próximos dias, proporcionando aos usuários do Gemini acesso a recursos criativos mais avançados e a oportunidades inéditas de personalização..