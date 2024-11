Golpe da Ticketmaster: o que é e como se se proteger

Os golpes virtuais estão se tornando crimes cada vez mais comuns no Brasil nos últimos anos. A cada golpe novo inventado, mais atenção é necessária para os compradores na hora de efetuar o pagamento. Com grandes shows internacionais chegando no nosso país, os criminosos aproveitam da alta demanda de público para aplicarem golpes. O mais novo é o golpe do Ticketmaster.

O que é o golpe do Ticketmaster?

O golpe do Ticketmaster ocorreu em massa neste ano nos Estados Unidos, principalmente durante a turnê Eras, da cantora Taylor Swift, em maio. A própria artista chegou a se posicionar contra a empresa e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos moveu uma ação contra a Live Nation, que controla a Ticketmaster. O golpe consiste em uma fraude no sistema da plataforma Ticketmaster, onde um hacker consegue o acesso dos usuários e transfere os tickets, a partir de um vazamento de dados dos compradores. Após o ocorrido, a Live Nation prometeu melhoras no sistema e disse que iria fazer uma investigação profunda sobre as violações de segurança.

Como se proteger de golpes na hora de comprar ingresso?

– Ativar a autenticação de dois fatores: essa medida reforça a segurança da conta e dificulta o acesso de invasores à sua conta;

– É importante que os compradores evitem adquirir os ingressos de revenda, mas caso seja necessário, o ideal é procurar sites confiáveis para isso, como o BuyTicket, não lidando somente com o vendedor, que pode ser um golpista;

Continua após a publicidade

– Sempre desconfie de preços muito abaixo da média;

– Não ceda os seus dados bancários e pessoais para terceiros.

O que devo fazer caso sofra um golpe na compra de ingresso?

– Caso você note que sofreu um golpe na hora de comprar o ingresso é importante que você entre em contato imediatamente com a plataforma onde está comprando (caso não seja diretamente de terceiros) e procure as autoridades.