Ferrari anuncia lançamento de veículo totalmente elétrico para 2025

Na assembléia anual de acionistas da Ferrari, realizada na quinta-feira, 15, o presidente da empresa, John Elkann, disse que o primeiro carro totalmente elétrico da montadora italiana será lançado em 2025. A promessa indica que as opiniões sobre a eletrificação evoluíram internamente desde a saída do CEO Louis Camilleri no ano passado. Camilleri, que não tinha muita intimidade com o meio automotivo, não via futuro no investimento em veículos movidos a energia elétrica.

A declaração foi dada durante uma assembleia de acionistas para aprovação do balanço de 2020 e eleição do corpo executivo – Elkann e a diretoria foram reeleitos. “Estamos muito entusiasmados com a primeira Ferrari completamente elétrica, que planejamos apresentar em 2025”, declarou o presidente.

O primeiro modelo híbrido da marca, a SF90 Stradale, foi lançado em maio de 2019 e é o carro mais veloz da história da montadora – atinge máxima de 340 quilômetros por hora. “Podem ter certeza: os engenheiros e designers de Maranello vão realizar tudo aquilo que, no imaginário de vocês, eles são capazes de fazer”, disse Elkann.

Elkann ainda prometeu que a Ferrari vai alcançar a neutralidade em suas emissões de carbono até o fim desta década.