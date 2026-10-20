Falha no Google Cloud afeta bancos e gera caos na Inglaterra

A empresa americana observou que alguns dos seus serviços começaram a ser restabelecidos e antecipou que a recuperação total ocorreria ao longo do dia.

No seu site, o banco digital britânico Revolut tinha reportado falhas em vários dos seus serviços, que uma fonte próxima desta entidade atribuiu a incidentes registrados no Google Cloud, o qual permite a empresas e organizações armazenar dados e utilizar aplicativos através da Internet.

Continua após a publicidade

Um porta-voz da Revolut havia indicado anteriormente, em um comunicado enviado à AFP, que o banco estava trabalhando “para resolver o problema desde que o detectou, nesta terça-feira pela manhã”. “Podemos confirmar que o dinheiro e os dados de todos os nossos clientes estão seguros”, acrescentou.

Por sua vez, o banco Lloyds informou que “alguns clientes estão enfrentando dificuldades” para utilizar o aplicativo e os serviços de banco online.Outro banco, o HSBC, informou que alguns de seus clientes estavam com problemas para acessar seus serviços.

Continua após a publicidade

(Com AFP)