Facebook e Instagram voltam a funcionar, após quase seis horas suspensos

Por Da Redação 4 out 2021, 19h27

O Facebook e o Instagram voltaram a funcionar quase seis horas depois de ficarem fora do ar, nesta segunda-feira, 4. Nos Estados Unidos, um porta-voz da empresa confirmou ao New York Times que os serviços estão voltando lentamente, mas alertou que levará algum tempo para se estabilizem. O WhatsApp ainda não voltou a funcionar plenamente.

As plataformas e outros aplicativos associados saíram do ar por volta das 13h, horário de Brasília. Não é comum ter tantos aplicativos da maior empresa de mídia social do mundo suspensos dessa maneira. Mais de 3,5 bilhões de pessoas usam o Facebook e seus aplicativos para se comunicarem. Os funcionários da empresa também foram afetados.

Especialistas em segurança disseram que o problema provavelmente se originou de uma configuração incorreta dos servidores do Facebook, que não permitem que as pessoas se conectem a sites como Instagram e WhatsApp. Quando esses erros ocorrem, as empresas frequentemente voltam à configuração anterior, mas os problemas do Facebook parecem ser mais complexos e exigir alguma atualização manual. Um ataque externo foi descartado.

A falha generalizada no acesso mostrava para os usuários uma mensagem de erro no domain name system (DNS) – a tecnologia que liga o endereço usado para se chegar aos sites internet protocols (IPs) dos servidores correspondentes que hospedam o conteúdo das páginas. Esta não é a primeira vez que o grupo de serviços administrados pelo Facebook apresenta problemas. Em junho deste ano, uma interrupção semelhante aconteceu.

Na prática, é como se os números de telefone dos serviços do Facebook tivessem sido apagados da gigantesca agenda da internet. O gestor do DNS do Facebook e dos demais serviços é o próprio Facebook, o que pode significar que uma atualização malsucedida ou um erro grave nos principais servidores das redes sociais possa ter acontecido.