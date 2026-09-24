Entenda as novidades do Gemini Enterprise anunciadas pelo Google Cloud

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O Google Cloud anunciou novas ferramentas de IA para o Gemini Enterprise no Brasil, marcando uma nova era da “IA agêntica”. Esses modelos atuam proativamente em segundo plano, transformando fluxos de trabalho. Empresas brasileiras já usam a plataforma para automação. As novidades incluem Projects, Skills Registry e Agent Sandbox, visando otimizar processos internos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Google Cloud anunciou nesta quinta-feira, 24, em São Paulo, uma série de novas ferramentas de IA para o Gemini Enterprise, agente da big tech voltado para empresas e seus fluxos de trabalho. O anúncio ocorreu durante o Google Cloud Summit, evento que contou com a presença do CEO Thomas Kurian, a Country Manager Milena Leal e outras lideranças da empresa.

A edição de 2026 do evento anual marca os avanços da empresa americana no que eles consideram uma nova era da Inteligência Artificial, a IA agêntica — ou seja, modelos que saem do conceito de chatbot e tornam-se “agentes” que atuam em segundo plano e demonstram certo nível de proatividade.

De acordo com a empresa, esse novo momento da indústria da IA está ligado à empresas, em especial no Brasil, espaço que as lideranças para a América Latina identificaram um aumento na demanda por ferramentas de IA que consigam realizar ações mais aprofundadas e tornem-se indispensáveis para o fluxo de trabalho e análise das empresas.

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No caso do Gemini Enterprise, principal ferramenta do Google Cloud para o mundo empresarial, as novas tecnologias foram pensadas para aprofundar ainda mais o trabalho de organizações com as IAs agênticas. Empresas brasileiras como o Bradesco, Livelo, Sabesp e SulAmérica já utilizam o Enterprise para automatizar processos internos, como análises fiscais (no caso do Bradesco), moderação de avaliações (no caso da Livelo) e criação de agentes para trabalhos repetitivos, como manutenção de chamados e relatórios (no caso da SulAmérica).

Principais ferramentas novas

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Quatro tecnologias novas estarão disponíveis para as empresas que utilizam e alinham o Gemini Enterprise com seus processos internos e inserem os agentes do Google Cloud dentro da organização. O Projects (Projetos) é um espaço dedicado para trabalhadores individuais ou equipes, em que os projetos mantém seu histórico, contexto e estado operacional por longos períodos de tempo.

O Skills Registry (Registro de Habilidades) é um formato da IA que permite ao usuário centralizar quais são as habilidades principais que diferentes tipos de agentes devem ter, a depender do contexto em que trabalham. Dessa forma, é possível definir linhas de políticas internas que devem ser seguidas e habilidades específicas ou comuns a todos.

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O Agent Sandbox funciona como um ambiente de segurança para agentes de IA. É um espaço isolado e seguro em que os usuários poderão instruir seus agentes, com um ambiente completo, a escrever e compilar códigos e realizarem ações diversas sem comprometer diretamente partes inteiras dos dados ou sistemas das organizações. Os agentes disponíveis também não serão poucos. O design do Gemini Enterprise faz com que grandes quantidades de agentes sejam utilizados de forma colaborativa.