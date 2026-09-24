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Tecnologia

Entenda as novidades do Gemini Enterprise anunciadas pelo Google Cloud

Empresa quer impulsionar o uso do Enterprise e das IAs agênticas com novas ferramentas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 15h21
Um grande logotipo do Google Cloud em formato de nuvem, iluminado em vermelho, amarelo, verde e azul, em um ambiente escuro de evento. Pessoas e telas de fundo são visíveis através do recorte do logotipo
Inovações foram anunciadas durante o Google Cloud Summit, em São Paulo (Joan Cros/NurPhoto/Getty Images)
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O Google Cloud anunciou nesta quinta-feira, 24, em São Paulo, uma série de novas ferramentas de IA para o Gemini Enterprise, agente da big tech voltado para empresas e seus fluxos de trabalho. O anúncio ocorreu durante o Google Cloud Summit, evento que contou com a presença do CEO Thomas Kurian, a Country Manager Milena Leal e outras lideranças da empresa. 

A edição de 2026 do evento anual marca os avanços da empresa americana no que eles consideram uma nova era da Inteligência Artificial, a IA agêntica — ou seja, modelos que saem do conceito de chatbot e tornam-se “agentes” que atuam em segundo plano e demonstram certo nível de proatividade. 

De acordo com a empresa, esse novo momento da indústria da IA está ligado à empresas, em especial no Brasil, espaço que as lideranças para a América Latina identificaram um aumento na demanda por ferramentas de IA que consigam realizar ações mais aprofundadas e tornem-se indispensáveis para o fluxo de trabalho e análise das empresas. 

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No caso do Gemini Enterprise, principal ferramenta do Google Cloud para o mundo empresarial, as novas tecnologias foram pensadas para aprofundar ainda mais o trabalho de organizações com as IAs agênticas. Empresas brasileiras como o Bradesco, Livelo, Sabesp e SulAmérica já utilizam o Enterprise para automatizar processos internos, como análises fiscais (no caso do Bradesco), moderação de avaliações (no caso da Livelo) e criação de agentes para trabalhos repetitivos, como manutenção de chamados e relatórios (no caso da SulAmérica). 

Principais ferramentas novas

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Quatro tecnologias novas estarão disponíveis para as empresas que utilizam e alinham o Gemini Enterprise com seus processos internos e inserem os agentes do Google Cloud dentro da organização. O Projects (Projetos) é um espaço dedicado para trabalhadores individuais ou equipes, em que os projetos mantém seu histórico, contexto e estado operacional por longos períodos de tempo. 

O Skills Registry (Registro de Habilidades) é um formato da IA que permite ao usuário centralizar quais são as habilidades principais que diferentes tipos de agentes devem ter, a depender do contexto em que trabalham. Dessa forma, é possível definir linhas de políticas internas que devem ser seguidas e habilidades específicas ou comuns a todos.

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O Agent Sandbox funciona como um ambiente de segurança para agentes de IA. É um espaço isolado e seguro em que os usuários poderão instruir seus agentes, com um ambiente completo, a escrever e compilar códigos e realizarem ações diversas sem comprometer diretamente partes inteiras dos dados ou sistemas das organizações. Os agentes disponíveis também não serão poucos. O design do Gemini Enterprise faz com que grandes quantidades de agentes sejam utilizados de forma colaborativa.

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