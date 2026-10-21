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Modelos de inteligência artificial revelaram falhas críticas de cibersegurança na linguagem PHP, amplamente utilizada em sites e sistemas. Essa descoberta forçou agências governamentais e empresas ao redor do mundo a retirarem seus sistemas do ar. As vulnerabilidades permitem a hackers assumir o controle de servidores, gerando uma corrida global por atualizações.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Agências governamentais, organizações e empresas ao redor do mundo tiveram que retirar seus sites do ar nesta quarta-feira, 21, após modelos de inteligência artificial (IA) divulgarem falhas críticas de cibersegurança, algumas relacionadas à linguagem de programação PHP, responsável por conexões com o servidor de sites e sistemas de internet.

O PHP é uma linguagem de programação muito comum e frequentemente utilizada em sites e outros tipos de sistemas. Ela serve para conectar os sites a servidores e bancos de dados, essencial para que informações inseridas pelo usuário e outras ações realizadas por ele na internet funcionem da melhor maneira possível.

As falhas de segurança digital foram registradas em agosto pela empresa de segurança Calif e pela OpenAI, criadora do ChatGPT, que as identificou de forma independente. A Wiz, outra empresa de segurança na nuvem, agora pertencente ao Google, informou ter encontrado ainda mais maneiras de explorar vulnerabilidades digitais.

Após o registro, as empresas de segurança e IA comunicaram as falhas de forma privada à PHP Foundation, organização responsável pela criação e manutenção da linguagem. Tudo foi mantido em sigilo para que a correção pudesse ser realizada sem causar alardes, mas detalhes do fato vazaram na última terça-feira, 20, um dia antes do lançamento previsto para resolver as falhas. O vazamento lançou uma corrida contra o tempo para tirar sites do ar antes que as brechas pudessem ser exploradas.

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A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) pediu que as organizações corrigissem as falhas imediatamente ou desligassem os sistemas vulneráveis. As falhas “frequentemente proporcionam um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor”, afirmou a NSA em um comunicado no X. Hackers poderiam explorar essas vulnerabilidades para assumir o controle de servidores de sites sem precisar de senha.

Desenvolvedores voluntários do projeto PHP lançaram uma atualização para corrigir as falhas nesta quarta. “Se você usa PHP, é imperativo atualizá-lo imediatamente”, afirmou a PHP Foundation. Na França, sites de administrações locais, incluindo o da Prefeitura de Polícia de Paris, estão inacessíveis desde a tarde desta quarta-feira a pedido da Agência Nacional de Cibersegurança francesa, após a “detecção de uma vulnerabilidade crítica de segurança”, informou o Ministério do Interior.

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Nos Países Baixos, o serviço nacional de identidade digital DigiD, o site da Câmara dos Representantes e o do centro nacional de cibersegurança foram desligados como medida de precaução, de acordo com a emissora pública holandesa NOS.

(com AFP)