Entenda a falha da linguagem de programação PHP que gerou caos ao redor do mundo
Falhas na linguagem de programação foram encontradas em agosto pelas IAs, mas informação vazou um dia antes da atualização que as resolveria
Agências governamentais, organizações e empresas ao redor do mundo tiveram que retirar seus sites do ar nesta quarta-feira, 21, após modelos de inteligência artificial (IA) divulgarem falhas críticas de cibersegurança, algumas relacionadas à linguagem de programação PHP, responsável por conexões com o servidor de sites e sistemas de internet.
O PHP é uma linguagem de programação muito comum e frequentemente utilizada em sites e outros tipos de sistemas. Ela serve para conectar os sites a servidores e bancos de dados, essencial para que informações inseridas pelo usuário e outras ações realizadas por ele na internet funcionem da melhor maneira possível.
As falhas de segurança digital foram registradas em agosto pela empresa de segurança Calif e pela OpenAI, criadora do ChatGPT, que as identificou de forma independente. A Wiz, outra empresa de segurança na nuvem, agora pertencente ao Google, informou ter encontrado ainda mais maneiras de explorar vulnerabilidades digitais.
Após o registro, as empresas de segurança e IA comunicaram as falhas de forma privada à PHP Foundation, organização responsável pela criação e manutenção da linguagem. Tudo foi mantido em sigilo para que a correção pudesse ser realizada sem causar alardes, mas detalhes do fato vazaram na última terça-feira, 20, um dia antes do lançamento previsto para resolver as falhas. O vazamento lançou uma corrida contra o tempo para tirar sites do ar antes que as brechas pudessem ser exploradas.
A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) pediu que as organizações corrigissem as falhas imediatamente ou desligassem os sistemas vulneráveis. As falhas “frequentemente proporcionam um caminho direto para o sistema de arquivos ou para o banco de dados do servidor”, afirmou a NSA em um comunicado no X. Hackers poderiam explorar essas vulnerabilidades para assumir o controle de servidores de sites sem precisar de senha.
Desenvolvedores voluntários do projeto PHP lançaram uma atualização para corrigir as falhas nesta quarta. “Se você usa PHP, é imperativo atualizá-lo imediatamente”, afirmou a PHP Foundation. Na França, sites de administrações locais, incluindo o da Prefeitura de Polícia de Paris, estão inacessíveis desde a tarde desta quarta-feira a pedido da Agência Nacional de Cibersegurança francesa, após a “detecção de uma vulnerabilidade crítica de segurança”, informou o Ministério do Interior.
Nos Países Baixos, o serviço nacional de identidade digital DigiD, o site da Câmara dos Representantes e o do centro nacional de cibersegurança foram desligados como medida de precaução, de acordo com a emissora pública holandesa NOS.
(com AFP)