Em 2024, esporte mobilizou interesse dos brasileiros, segundo o Google

Em 2024, diversos temas mobilizaram os brasileiros, refletidos nas buscas realizadas no Google. É importante destacar que a lista de “Buscas do Ano”, também em alta no Google Trends, não representa necessariamente os termos mais pesquisados, mas sim aqueles que tiveram o maior aumento de interesse em comparação ao ano anterior.

Alguns dos principais temas são:

Esportes: O futebol dominou as buscas, com destaque para a Eurocopa e a Copa América, que ocuparam o 1º e 2º lugar, respectivamente, no ranking geral de assuntos. As Olimpíadas de Paris também foram um dos principais focos de atenção, com destaque para a ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a personalidade e esportista mais popular nas buscas.

Tragédias e Desastres Naturais: A comoção com a morte do apresentador Silvio Santos gerou grande repercussão nas buscas. As inundações no Rio Grande do Sul e a onda de calor excessivo no primeiro semestre também preocuparam os brasileiros, que buscaram informações sobre esses eventos. A passagem do Furacão Milton pelos Estados Unidos também despertou o interesse do público.

Continua após a publicidade

Política: As eleições municipais foram um tema central, com os brasileiros buscando informações sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os candidatos, especialmente na cidade de São Paulo.

Cultura Pop: O filme Divertida-Mente 2 liderou as buscas na categoria cinema. As séries inspiradas em games, como Fallout, e os doramas, como Rainha de Lágrimas e Beleza Verdadeira, também se destacaram. Na música, o hit Só Fé, do cantor Grelo, viralizou nas redes sociais. Os shows da Madonna e do Bruno Mars no Brasil, e a turnê de Caetano & Bethânia, também geraram grande interesse.

Questões Sociais: As perguntas do ano refletem a busca por esclarecimento sobre temas relevantes. Buscas como “O que é Mpox?”, “O que é escala 6×1?” e “O que é racismo estrutural?”, demonstram a preocupação dos brasileiros com questões de saúde pública, direitos trabalhistas e justiça social.

Continua após a publicidade

Tecnologia: A categoria “IA que…” reflete o crescente interesse dos brasileiros por aplicações práticas de inteligência artificial. Buscas por “IA que resume PDF” e “IA que resume vídeos” lideraram essa categoria, mostrando a busca por ferramentas que facilitem o dia a dia.

Outras Tendências: O sucesso da receita de “montanha-russa”, um biscoito de polvilho gigante, demonstra a paixão nacional pela culinária. A popularidade de memes como “Amostradinho meme” e “Tainha, Vinho e muito…meme” revela o impacto do humor e da cultura da internet no cotidiano dos brasileiros.

Publicidade