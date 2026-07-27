É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Tecnologia

Como ativar bloqueio de chamadas suspeitas em celulares Android

Modelos com sistema do Google vêm de fábrica com função para filtrar e bloquear ligações

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 16h18 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h45
Android Pay
 (Paulo Liebert/Google/Divulgação)
Continua após publicidade
Como ativar bloqueio de chamadas suspeitas em celulares Android Priorizar nos meus resultados Google

Cada vez mais as ligações telefônicas, antes um dos maiores formatos de comunicação do planeta, são usadas por criminosos para golpes variados. Tendo em vista a frequência dessas ações, o sistema operacional para celulares Android tem desenvolvido uma função cada vez mais precisa para detecção e bloqueio desse tipo de chamada. Disponível desde a versão 5.0 do sistema, quase todos os celulares já vêm de fábrica com a opção de filtrar esse tipo de chamada. 

O bloqueio tem como base um banco de dados do Google, voltado para identificar comportamentos suspeitos de números de telefone específicos, em especial aqueles que não foram registrados pelo destinatário da chamada. Para ativar o filtro antispam, o usuário deve modificar as configurações do aplicativo “Telefone”, nativo do sistema. Com a ferramenta ativada, o usuário recebe um alerta direto do celular antes de responder a chamada, e pode até bloquear ligações de números desconhecidos de forma direta.

Veja a seguir o passo a passo para ativar o filtro

Siga
Continua após a publicidade
  1. Abra o aplicativo “Telefone”
  2. Vá ao menu de opções (três pontos no canto superior direito)
  3. Entre na parte de “Configurações”
  4. Vá até a opção “Identificador de chamadas e spam”
  5. Ative ou desative a caixa “Ver ID de chamada e spam”
  6. Ative a caixa “Filtrar chamadas de spam”

Com a última opção ativada, o telefone passará a bloquear automaticamente qualquer chamada suspeita, sem ao menos tocar. Dessa forma, as ligações não interrompem a vida e fluxo de trabalho do usuário ao navegar pelo telefone. Ainda assim, caso seja necessário verificar os números que ligaram, eles ainda constarão como chamadas não atendidas no registro. 

Publicidade
TAGS:
Celular
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).