Como ativar bloqueio de chamadas suspeitas em celulares Android

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Com o aumento dos golpes telefônicos, o Android oferece uma solução nativa e eficaz. Saiba como ativar o filtro de spam em seu celular, usando um banco de dados do Google para identificar e bloquear chamadas suspeitas. Proteja-se de interrupções e fraudes com esta ferramenta simples, disponível desde a versão 5.0 do sistema.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Cada vez mais as ligações telefônicas, antes um dos maiores formatos de comunicação do planeta, são usadas por criminosos para golpes variados. Tendo em vista a frequência dessas ações, o sistema operacional para celulares Android tem desenvolvido uma função cada vez mais precisa para detecção e bloqueio desse tipo de chamada. Disponível desde a versão 5.0 do sistema, quase todos os celulares já vêm de fábrica com a opção de filtrar esse tipo de chamada.

O bloqueio tem como base um banco de dados do Google, voltado para identificar comportamentos suspeitos de números de telefone específicos, em especial aqueles que não foram registrados pelo destinatário da chamada. Para ativar o filtro antispam, o usuário deve modificar as configurações do aplicativo “Telefone”, nativo do sistema. Com a ferramenta ativada, o usuário recebe um alerta direto do celular antes de responder a chamada, e pode até bloquear ligações de números desconhecidos de forma direta.

Veja a seguir o passo a passo para ativar o filtro

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Abra o aplicativo “Telefone” Vá ao menu de opções (três pontos no canto superior direito) Entre na parte de “Configurações” Vá até a opção “Identificador de chamadas e spam” Ative ou desative a caixa “Ver ID de chamada e spam” Ative a caixa “Filtrar chamadas de spam”

Com a última opção ativada, o telefone passará a bloquear automaticamente qualquer chamada suspeita, sem ao menos tocar. Dessa forma, as ligações não interrompem a vida e fluxo de trabalho do usuário ao navegar pelo telefone. Ainda assim, caso seja necessário verificar os números que ligaram, eles ainda constarão como chamadas não atendidas no registro.