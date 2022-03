Controle seu feed: Instagram terá novos modos de visualização de conteúdo

Quando o Instagram mudou a exibição do feed de postagens, mesclando conteúdos de páginas seguidas pelo titular da conta com outras fotos e vídeos aleatórios, sugeridos tematicamente pelo algoritmo, sem ordem cronológica, muitos reclamaram. Agora, a rede social decidiu voltar atrás e oferecer o formato antigo. Segundo Adam Mosseri, chefe da empresa, o objetivo é dar maior liberdade aos usuários.

No total, o usuário pode escolher entre três modelos distintos. O chamado “feed inicial” é o modelo padrão atual, em que há uma mistura de conteúdos diferentes. Outro formato é o “favoritos”, em que o usuário verá as publicações de contas selecionadas, em ordem cronológica reversa. Será possível adicionar até 50 contas à lista de favoritos. Por fim, há uma terceira opção, “seguindo”, em que serão exibidos apenas os conteúdos das contas seguidas, também em ordem cronológica reversa.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Instagram, pesquisas feitas pela empresa apontaram que a comunidade está mais satisfeita com um Feed classificado por algoritmo. “Por isso não estamos padronizando a experiência de todos em um Feed cronológico”, diz a nota.

Para mudar a configuração será preciso clicar no logo do Instagram, no canto superior esquerdo, na página inicial. O feed inicial estará habilitado sempre que o aplicativo for iniciado.

Para justificar a opção pelo feed padrão, o Instagram afirma que “em média, as pessoas veem mais de 90% dos posts de seus amigos em um Feed classificado com algoritmos. Esse número foi inferior à metade com um Feed cronológico”. Publicações também são vistas por 50% mais seguidores com o feed rankeado, em comparação com o cronológico.