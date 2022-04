Conheça as novidades da Microsoft para o trabalho híbrido

Ao longo do evento “Windows Powers the Future of Hybrid Work”, a Microsoft apresentou suas mais novas soluções focadas no trabalho híbrido, popularizado pela pandemia. A ideia é proporcionar ao usuário tecnologias suficientes para garantir a eficácia dessa forma de trabalho, com base especialmente no Windows 11.

A primeira novidade diz respeito ao Windows 365. Além de contar com uma versão disponível offline, o Windows 365 agora estará mais próximo do Windows 11, sendo que o usuário terá a possibilidade de alternar entre os dois usando um só gerenciador de tarefas.

Outro ponto de foco para a Microsoft foi a segurança do computador. Agora, o Smart App Control permitirá a ativação somente de aplicativos confiáveis. Além disso, há mais proteção contra o phishing, técnica usada para enganar pessoas a entregarem informações financeiras sigilosas online.

Mais uma novidade específica para o trabalho híbrido será a opção de personalizar o menu Iniciar do Windows 11, de modo que o usuário poderá abrir apenas os apps que deseja para cada tarefa que pretende realizar.

A próxima atualização do Windows 11 também contará com uma proteção aumentada de drivers e o bloqueio automaticamente de drivers vulneráveis por estarem ligados a ameaças. Em breve, haverá também a criptografia de dados pessoais, que ajudará o internauta a garantir a segurança das informações tanto de âmbito pessoal quanto profissional.