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A Nvidia lançou o DGX Spark HPC Developer Kit, um supercomputador de mesa com 512 GB de RAM, ideal para IA e computação científica. O sistema, que combina quatro DGX Spark, permite executar tarefas complexas localmente, sem depender da nuvem, sendo perfeito para pesquisadores e universidades. Descubra os detalhes desta inovação.

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A Nvidia anunciou um supercomputador de mesa que combina quatro computadores DGX Spark, com capacidade total de 512 GB de memória RAM. Batizado de DGX Spark HPC Developer Kit, o sistema foi apresentado na segunda-feira, 16, durante a conferência de supercomputação SC26, em Chicago, nos Estados Unidos. A solução é voltada a pesquisadores, universidades e profissionais que precisam executar aplicações de inteligência artificial e computação científica.

O equipamento permite realizar tarefas complexas localmente, sem depender de serviços de computação em nuvem. O kit já está disponível por meio de parceiros comerciais, entre eles Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e MSI. A Nvidia, porém, não informou o preço do conjunto nem detalhou quando ele chegará ao mercado brasileiro.

O sistema utiliza o hardware do DGX Spark, computador lançado pela Nvidia em 2025. Cada unidade conta com 128 GB de RAM e um processador GB10 Grace Blackwell, desenvolvido em parceria com a MediaTek. O chip reúne uma CPU Arm de 20 núcleos e uma GPU baseada na arquitetura Blackwell, com desempenho teórico de até 1 petaflop em operações FP4, formato usado em aplicações de inteligência artificial.

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Os quatro computadores são conectados pela tecnologia Nvidia ConnectX-7 e podem dividir tarefas de processamento, embora continuem operando como máquinas independentes. Cada unidade utiliza memória LPDDR5X compartilhada entre CPU e GPU. No conjunto, o kit oferece 20 TB de armazenamento NVMe e, segundo a fabricante, consegue executar localmente modelos de IA com até 700 bilhões de parâmetros, usando o formato NVFP4 para reduzir a demanda por memória.

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Solução voltada para a ciência

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Além do desenvolvimento e da execução de modelos de inteligência artificial, o DGX Spark HPC Developer Kit foi projetado para aplicações de computação de alto desempenho. Entre os usos previstos estão simulações de materiais e de dinâmica molecular, empregadas em estudos de física, química e biologia.

A proposta é permitir que cientistas desenvolvam e testem aplicações em laboratórios antes de transferi-las para supercomputadores, quando necessário. O kit também amplia as possibilidades de uso do DGX Spark em sistemas de IA locais. A Perplexity, por exemplo, já utiliza o equipamento como uma das plataformas compatíveis com o Portable Computer, solução que executa agentes de inteligência artificial sem depender continuamente da nuvem.