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Tecnologia

Como a Inteligência Artificial resolveu um dos ‘Problemas do Milênio’ da Matemática

Empresa alega que milhares de suas IAs resolveram um dos problemas matemáticos do milênio, as equações de Navier-Stokes, em 88 horas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h44 | Atualizado em 8 set 2026, 17h48
Logotipo branco da OpenAI com um símbolo de nó interligado à esquerda e o texto OpenAI à direita, sobre um fundo escuro com linhas de luz borradas que formam um hexágono
Evidência exibida pela empresa ainda deve ser confirmada por outros pares da Matemática (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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No campo da Matemática, os “Problemas do Milênio” representam uma série de questões complexas da área que ainda não foram resolvidas e demandam grande capacidade de análise para chegar a algum resultado. Elencados pelo Instituto Clay de Matemática durante os anos 2000, só um dos sete deles já foi resolvido, e todos os outros permanecem um mistério, ao menos até essa semana. Nesta terça-feira, 8, a OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou que uma de suas IAs conseguiu resolver o problema de Navier-Stokes. 

O problema de Navier-Stokes envolve cálculos sobre a movimentação de um fluído dentro de um espaço. Muito utilizados em áreas como a aviação, engenharia e medicina, esses cálculos carregam dúvidas no seu sentido puramente matemático, já que uma das principais questões que envolve um fluído é a sua turbulência, ou seja, o momento em que sua movimentação escoa e se torna altamente irregular e variável. 

No caso da OpenAI, a empresa explica em comunicado que o problema das equações de Navier-Stokes está relacionado com o movimento de um fluído, geralmente considerado pelas equações como um meio contínuo. O questionamento principal é se, em algum momento, as equações chegariam a um ponto em que o fluído considerado atingisse uma “singularidade”, ou seja, uma velocidade infinita. 

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Como nenhum fluido realmente atinge velocidade infinita, a forma de considerar a situação dentro da equação teria de ser modificada, e em vez de um fluído contínuo os matemáticos teriam que verificar o comportamento individual das partículas para compreender seu movimento. 

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Os resultados

Agora, a OpenAI alega que, com uma força-tarefa de mais de 10 mil agentes de IA, a empresa conseguiu chegar a uma solução para as equações. No caso, eles alegam que as inteligências concluíram que, de acordo com as equações matemáticas, existe a possibilidade de um líquido perfeitamente regular e que começa com velocidade estável atingir uma velocidade infinita dentro de um período de tempo finito. O resultado envolve um líquido que se movimenta em formato de vórtice, gira, cresce e se contrai. O trabalho teria levado 88 horas, além de outras 17 horas para “comprovação”. 

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De acordo com o comunicado, a OpenAI não pretende recolher o prêmio dos Problemas do Milênio — avaliado em um milhão de dólares por problema resolvido. A empresa destacou como esse avanço representa o “novo período de progresso da IA” que a humanidade vive atualmente. Especialistas da área já se manifestaram sobre o fato, e deixaram claro que ainda não há consenso sobre a veracidade do resultado apresentado pela empresa. 

Nos últimos meses, os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial tem modificado o mundo e a indústria da tecnologia. Com casos cada vez mais complexos de “fugas” de agentes dos seus ambientes de teste, além de comunicação entre essas IAs e a invasão de sites reais, o mundo da tecnologia tem prestado atenção em companhias como a OpenAI, a Anthropic, a Meta e o Google, cada uma responsável por algum grande agente cada vez mais evoluído. 

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