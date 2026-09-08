Ler Resumo





A OpenAI anunciou que uma de suas IAs resolveu o complexo problema de Navier-Stokes, um dos “Problemas do Milênio”. A inteligência artificial, após um trabalho intenso, concluiu que um fluido regular pode atingir velocidade infinita em tempo finito. No entanto, especialistas ainda não chegaram a um consenso sobre a veracidade do resultado apresentado pela empresa, que não buscará o prêmio milionário.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

No campo da Matemática, os “Problemas do Milênio” representam uma série de questões complexas da área que ainda não foram resolvidas e demandam grande capacidade de análise para chegar a algum resultado. Elencados pelo Instituto Clay de Matemática durante os anos 2000, só um dos sete deles já foi resolvido, e todos os outros permanecem um mistério, ao menos até essa semana. Nesta terça-feira, 8, a OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou que uma de suas IAs conseguiu resolver o problema de Navier-Stokes.

O problema de Navier-Stokes envolve cálculos sobre a movimentação de um fluído dentro de um espaço. Muito utilizados em áreas como a aviação, engenharia e medicina, esses cálculos carregam dúvidas no seu sentido puramente matemático, já que uma das principais questões que envolve um fluído é a sua turbulência, ou seja, o momento em que sua movimentação escoa e se torna altamente irregular e variável.

No caso da OpenAI, a empresa explica em comunicado que o problema das equações de Navier-Stokes está relacionado com o movimento de um fluído, geralmente considerado pelas equações como um meio contínuo. O questionamento principal é se, em algum momento, as equações chegariam a um ponto em que o fluído considerado atingisse uma “singularidade”, ou seja, uma velocidade infinita.

Como nenhum fluido realmente atinge velocidade infinita, a forma de considerar a situação dentro da equação teria de ser modificada, e em vez de um fluído contínuo os matemáticos teriam que verificar o comportamento individual das partículas para compreender seu movimento.

Continua após a publicidade

Os resultados

Agora, a OpenAI alega que, com uma força-tarefa de mais de 10 mil agentes de IA, a empresa conseguiu chegar a uma solução para as equações. No caso, eles alegam que as inteligências concluíram que, de acordo com as equações matemáticas, existe a possibilidade de um líquido perfeitamente regular e que começa com velocidade estável atingir uma velocidade infinita dentro de um período de tempo finito. O resultado envolve um líquido que se movimenta em formato de vórtice, gira, cresce e se contrai. O trabalho teria levado 88 horas, além de outras 17 horas para “comprovação”.

Continua após a publicidade

De acordo com o comunicado, a OpenAI não pretende recolher o prêmio dos Problemas do Milênio — avaliado em um milhão de dólares por problema resolvido. A empresa destacou como esse avanço representa o “novo período de progresso da IA” que a humanidade vive atualmente. Especialistas da área já se manifestaram sobre o fato, e deixaram claro que ainda não há consenso sobre a veracidade do resultado apresentado pela empresa.

Nos últimos meses, os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial tem modificado o mundo e a indústria da tecnologia. Com casos cada vez mais complexos de “fugas” de agentes dos seus ambientes de teste, além de comunicação entre essas IAs e a invasão de sites reais, o mundo da tecnologia tem prestado atenção em companhias como a OpenAI, a Anthropic, a Meta e o Google, cada uma responsável por algum grande agente cada vez mais evoluído.