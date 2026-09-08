Como a Inteligência Artificial resolveu um dos ‘Problemas do Milênio’ da Matemática
Empresa alega que milhares de suas IAs resolveram um dos problemas matemáticos do milênio, as equações de Navier-Stokes, em 88 horas
No campo da Matemática, os “Problemas do Milênio” representam uma série de questões complexas da área que ainda não foram resolvidas e demandam grande capacidade de análise para chegar a algum resultado. Elencados pelo Instituto Clay de Matemática durante os anos 2000, só um dos sete deles já foi resolvido, e todos os outros permanecem um mistério, ao menos até essa semana. Nesta terça-feira, 8, a OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou que uma de suas IAs conseguiu resolver o problema de Navier-Stokes.
O problema de Navier-Stokes envolve cálculos sobre a movimentação de um fluído dentro de um espaço. Muito utilizados em áreas como a aviação, engenharia e medicina, esses cálculos carregam dúvidas no seu sentido puramente matemático, já que uma das principais questões que envolve um fluído é a sua turbulência, ou seja, o momento em que sua movimentação escoa e se torna altamente irregular e variável.
No caso da OpenAI, a empresa explica em comunicado que o problema das equações de Navier-Stokes está relacionado com o movimento de um fluído, geralmente considerado pelas equações como um meio contínuo. O questionamento principal é se, em algum momento, as equações chegariam a um ponto em que o fluído considerado atingisse uma “singularidade”, ou seja, uma velocidade infinita.
Como nenhum fluido realmente atinge velocidade infinita, a forma de considerar a situação dentro da equação teria de ser modificada, e em vez de um fluído contínuo os matemáticos teriam que verificar o comportamento individual das partículas para compreender seu movimento.
Os resultados
Agora, a OpenAI alega que, com uma força-tarefa de mais de 10 mil agentes de IA, a empresa conseguiu chegar a uma solução para as equações. No caso, eles alegam que as inteligências concluíram que, de acordo com as equações matemáticas, existe a possibilidade de um líquido perfeitamente regular e que começa com velocidade estável atingir uma velocidade infinita dentro de um período de tempo finito. O resultado envolve um líquido que se movimenta em formato de vórtice, gira, cresce e se contrai. O trabalho teria levado 88 horas, além de outras 17 horas para “comprovação”.
De acordo com o comunicado, a OpenAI não pretende recolher o prêmio dos Problemas do Milênio — avaliado em um milhão de dólares por problema resolvido. A empresa destacou como esse avanço representa o “novo período de progresso da IA” que a humanidade vive atualmente. Especialistas da área já se manifestaram sobre o fato, e deixaram claro que ainda não há consenso sobre a veracidade do resultado apresentado pela empresa.
Nos últimos meses, os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial tem modificado o mundo e a indústria da tecnologia. Com casos cada vez mais complexos de “fugas” de agentes dos seus ambientes de teste, além de comunicação entre essas IAs e a invasão de sites reais, o mundo da tecnologia tem prestado atenção em companhias como a OpenAI, a Anthropic, a Meta e o Google, cada uma responsável por algum grande agente cada vez mais evoluído.