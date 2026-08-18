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Tecnologia

‘ChatGPT para Adolescentes’: Novo formato da IA é voltado para a educação e tem proteção extra

Agente deve funcionar como uma ajuda “fora da sala de aula” para os jovens

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h17 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h35
Dois celulares brancos exibem telas de gerenciamento de tempo. À esquerda, Time management com opções Quiet hours e Study hours desativadas. À direita, Study hours ativada, mostrando horários agendados: início às 16h, término às 18h, todos os dias
 (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira, 18, um novo formato para seu agente de inteligência artificial. Agora, a plataforma terá um formato dedicado aos adolescentes que utilizam a IA no dia a dia. Chamado “ChatGPT para Adolescentes”, o modelo terá proteções extras para os jovens e controles adicionais para os pais. A medida segue uma onda de novas proteções, geralmente dentro de redes sociais, voltadas ao grupo de menores de idade que usam as plataformas. 

A nova medida da OpenAI será aplicada para contas do ChatGPT que admitirem ter entre 13 e 17 anos, e aquelas que forem identificadas pelo sistema como alguém menor de 18 anos. A empresa não definiu em comunicado como essa identificação do sistema funcionará. Essa não é a primeira atualização voltada à proteção de menores da OpenAI. O ChatGPT já inclui Controles Parentais em seus sistemas, e inseriu ferramentas para “expandir e apoiar o ensino e uso saudável da IA por adolescentes”. 

Parte das características do ChatGPT para adolescentes inclui um design pensado nos jovens que utilizam a plataforma e maiores ferramentas de segurança. De acordo com comunicado, a experiência foi pensada para “apoiar momentos fora da sala de aula, quando a ajuda não está disponível e enquanto os jovens continuem engajados em um processo de aprendizado ativo e colaborativo”. A empresa destaca que, em vez de dar aos jovens a resposta pronta e rápida, a ferramenta permite que a IA guie o usuário através de um passo a passo para não só encontrar sua resposta, como também compreender os processos de aprendizado. 

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A construção dessa experiência com a IA vem a partir de uma mistura de ferramentas da empresa pensadas para o ensino. O ChatGPT para Adolescentes mistura o Modo de Estudo, que permite passo a passo durante o aprendizado, lembretes de lições de casa que identificam quando um jovem tenta conseguir a resposta para uma atividade de forma fácil e rápida — e o redirecionam para o Modo de Estudo —, aprendizado por visualização e por questionários feitos pelo agente, e as Horas de Estudo, ferramenta que permite estabelecer quando o Modo de Estudo está ativado. 

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Em comunicado, a empresa afirma que a IA deve “apoiar a educação, não se tornar um atalho para ela, e os educadores devem continuar com o controle das experiências de IA em suas salas de aula”. A ferramenta combina com o ChatGPT para professores, outro tipo de experiência também criada pela OpenAI para a área da educação. 

As proteções 

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Proteções mais fortes do que o agente comum fazem parte da nova experiência. A empresa explica que usuários menores de 18 terão à sua disposição ferramentas para reduzir a exposição a conteúdos que possam ser “perigosos ou inapropriados”, de forma que ainda permita a exploração do agente pelos adolescentes. 

Dentre as características da experiência para menores, entra em destaque o fato de que o agente de IA passa a ser proibido de usar qualquer tipo de linguagem romântica, que cause dependência emocional ou até que sugira que a IA tenha sentimentos ou “consciência”. Além disso, a plataforma começará a avisar jovens para verificar imagens antes de enviá-las ao sistema, como forma de prevenir o compartilhamento de fotos privadas ou sensíveis.

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