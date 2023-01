CES 2023: Sony e Honda mostram primeiro carro elétrico feito em conjunto

No início do ano passado, a Sony e a Honda assinaram um acordo para desenvolvimento e venda de veículos elétricos movidos à bateria, unindo o know-how da segunda em automóveis, tecnologia de mobilidade e vendas com a experiência em imagem, rede, sensores e entretenimento da primeira. O primeiro resultado da joint venture foi mostrado nesta quinta-feira, 5, na Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023), feira de consumo em Las Vegas, nos Estados Unidos. O veículo, anunciado pela primeira vez em outubro, será chamado de Afeela.

A produção do veículo acontecerá em uma das 12 fábricas da Honda nos Estados Unidos. O país foi escolhido para o lançamento porque os veículos elétricos já são populares por lá. O Japão ficou em segundo lugar como mercado doméstico da Honda, e outros mercados, incluindo a Europa, seguirão, mas nenhuma data foi definida.

Yasuhide Mizuno, CEO da Sony Honda Mobility, disse que a empresa espera receber encomendas no primeiro semestre de 2025 e entregar os primeiros carros aos clientes na América do Norte na primavera de 2026. “Como segurança e proteção são essenciais para a mobilidade, vamos integrar os sensores da Sony e a segurança da Honda junto com outras tecnologias inteligentes”, disse Mizuno.