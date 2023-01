CES 2023: BMW apresenta protótipo de carro falante e camaleão

A BMW apresentou o seu mais novo carro conceito na Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023), que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. O BMW i Vision Dee é um sedã médio, cujo nome “Dee” significa Digital Emotional Experience (Experiência Emocional Digital). O modelo aperfeiçoa a função de controle de voz e sistemas de assistência ao motorista, as exibições de informação no para-brisa e a capacidade de mudar a cor dentro de um espectro de 32 tonalidades.

Uma das características mais marcantes do carro-conceito é um painel que não tem telas. Em vez disso, possui um controle deslizante digital que controla as imagens projetadas no para-brisa do carro. No nível mais alto, o vidro pode mostrar um mundo digital e virtual em vez da realidade das ruas da cidade. Há também uma melhoria na tecnologia E Ink, apresentada na feira do ano passado, que traz agora 240 células de cores que podem mudar individualmente.

O design minimalista do BMW i Vision Dee tem como objetivo “focar a atenção na experiência digital e no DNA da marca”. O exterior é definido pelo design clássico do sedã de três volumes, com elementos de design tradicionais, como a grade em forma de rim da BMW, os faróis duplos circulares e o contorno Hofmeister, reinventados.

O BMW i Vision Dee mostra a tecnologia que o presidente-executivo da empresa, Oliver Zipse, disse que entraria em produção em 2025. A montadora planeja lançar uma nova linha de veículos elétricos, que está chamando de Neue Klasse, ou nova classe na tradução do alemão.