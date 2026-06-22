CEO da Microsoft critica monopólio das IAs e acende alerta para setor

Em fevereiro de 2014, Satya Nadella foi anunciado pela Microsoft como o novo CEO da empresa. Apontado pelo próprio Bill Gates, o diretor indiano hoje é líder de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com influência global e tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo, ele tece críticas sobre o estado atual das inteligências artificiais na sua área. Para Satya, o controle da IA nas mãos de poucas empresas pode se tornar um problema. O alerta, dado no último domingo, 21, chamou a atenção do mundo da tecnologia.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Nadella explicou que a Windows preferiu seguir um caminho diferente do estado atual de desenvolvimento das IAs. A empresa tem focado em alternativas mais acessíveis e avalia hospedar uma versão do DeepSeek, modelo de linguagem chinês, para cortar custos.

O CEO destacou principalmente o cenário atual das IAs no mundo da tecnologia. Os grupos que dominam o mercado monopolizam as tecnologias, fator que pode trazer problemas econômicos, segundo o diretor. Satya destacou ainda o discurso de chefes das big techs sobre a substituição de trabalhadores por máquinas. Para ele, essas lideranças ainda não têm “permissão” para afirmar fatos sobre o tema. Nadella acredita que a IA deveria atuar como parceira da inteligência humana, não como substituição completa do ser.

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As declarações recentes do executivo chamaram a atenção do setor e acenderam um alerta sobre os rumos da Microsoft com relação à IA. A empresa tem impulsionado nos últimos anos com afinco a inserção do Copilot em seus produtos, fator que já gerou reclamações extensas dos usuários. Além disso, investimentos bilionários da empresa na OpenAI foram responsáveis pelo crescimento exponencial da startup que, até pouco tempo, era a mais valiosa do mundo e carregava consigo uma das ferramentas mais utilizadas do planeta, o ChatGPT.