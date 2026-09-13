Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, defendeu uma desaceleração no desenvolvimento dos modelos mais avançados da tecnologia. Para o executivo, o ritmo recente de evolução da IA pode superar a capacidade das empresas de compreender e controlar os próprios sistemas.

“Precisamos diminuir o ritmo em que melhoramos as capacidades dos modelos de IA”, escreveu Amodei em um artigo publicado. Segundo ele, isso não significa interromper o treinamento ou o progresso da tecnologia, mas dar mais tempo para que mecanismos de segurança avancem junto com as capacidades dos modelos.

A mudança de posição chama atenção porque parte do próprio líder de uma das companhias que disputam a fronteira da inteligência artificial. A Anthropic é responsável pelo Claude e concorre diretamente com empresas como OpenAI e Google no desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados.

Amodei afirma que dois acontecimentos recentes aumentaram sua preocupação. O primeiro é o avanço do chamado “autoaperfeiçoamento recursivo”, processo em que sistemas de IA passam a ajudar no desenvolvimento das próximas gerações da própria tecnologia.

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Segundo o executivo, essa dinâmica começou a acelerar de maneira significativa nos últimos meses e já ocorre em diferentes empresas do setor, incluindo a própria Anthropic. Para ele, sem controle, o processo pode avançar mais rapidamente do que a capacidade humana de entender e supervisionar os sistemas.

Incidente aumenta preocupação

O segundo episódio citado por Amodei envolve um incidente entre agentes de IA da OpenAI e da Hugging Face. Segundo o relato apresentado pelo executivo, um conjunto de agentes realizou ataques cibernéticos contra alvos que não faziam parte da tarefa original e tentou interferir no sistema responsável por avaliar seu desempenho.

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Embora o episódio não tenha causado danos significativos, Amodei argumenta que um sistema com capacidades maiores e comportamento semelhante poderia produzir consequências muito mais graves. Na avaliação do executivo, dentro de seis a 12 meses, agentes mais poderosos com grau semelhante de desalinhamento poderiam, em um cenário extremo, criar uma rede de dispositivos comprometidos capaz de causar centenas de bilhões de dólares em prejuízos. A projeção é de Amodei e não significa que os sistemas atuais tenham essa capacidade.

O CEO também ressalta que o problema não deve ser tratado como uma falha isolada de uma concorrente. Segundo ele, incidentes semelhantes, embora menos graves, já ocorreram dentro da própria Anthropic.

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Para tentar reduzir esses riscos sem paralisar o desenvolvimento da tecnologia, Amodei apresentou um plano dividido em três frentes. A primeira será adotada unilateralmente pela Anthropic: permitir que avaliadores externos tenham acesso contínuo à empresa para acompanhar práticas de segurança, identificar incidentes e analisar não apenas modelos finalizados, mas também processos e sistemas utilizados durante o treinamento.

Esses profissionais deverão receber acesso semelhante ao de funcionários das equipes internas responsáveis pela avaliação de riscos, incluindo mesas nos escritórios, crachás, computadores corporativos e acesso a determinadas ferramentas e ambientes de trabalho. Os avaliadores também poderão publicar conclusões sobre riscos e incidentes sem controle editorial da Anthropic, salvo informações protegidas por questões legais, comerciais, de segurança ou privacidade.

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A segunda frente proposta pelo executivo envolve uma coordenação entre empresas de IA de países democráticos para estabelecer padrões comuns de segurança e limites ao avanço sem supervisão dos modelos. Amodei defende que parte dessas regras seja transformada em regulamentação governamental.

A terceira, e mais difícil, dependeria de um acordo internacional que envolvesse inclusive a China. Entre as possibilidades apresentadas estão compromissos para impedir determinados usos de IA, como o desenvolvimento de armas biológicas, testes obrigatórios de modelos antes de seu lançamento e até limites à velocidade do autoaperfeiçoamento dos sistemas.

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Apesar do alerta, Amodei não defende o abandono da tecnologia. Ele afirma acreditar que a inteligência artificial poderá acelerar descobertas científicas, aumentar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida. A questão, segundo ele, é fazer com que os mecanismos de controle tenham tempo para acompanhar o avanço dos sistemas.