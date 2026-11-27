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Envolvido em escândalo com suposta espiã chinesa, Jensen Huang reassume o comando da Nvidia após pressão direta de Donald Trump. Com ações em alta e geopolítica em chamas, a reviravolta expõe os bastidores da disputa tecnológica entre EUA e China. Entenda a trama na VEJA.

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Nem mesmo a mais produtiva e sabidinha das inteligências artificiais desenharia o roteiro de onze dias — a ver como caminha a humanidade — em torno das desventuras amorosas, digamos assim, do CEO da Nvidia, Jensen Huang, de 63 anos. Na segunda-feira 23, o mandachuva da empresa campeã de chips e softwares para IA foi recebido como herói pelos funcionários da companhia, aplaudido e bajulado. Nem duas semanas antes, como o mundo e a galáxia sabem, ele pedira demissão, depois que uma série de reportagens do The New York Times revelou o inconfessável: Huang mantinha relação extraconjugal com uma ex-repórter de televisão na China que se tornara executiva de um negócio de computação na nuvem de Singapura e relevante compradora de microprocessadores da Nvidia. Há suspeitas de que a moça fosse espiã a serviço de Pequim.

O episódio ganhou contornos geopolíticos porque os produtos da Nvidia estão no centro da disputa pela supremacia tecnológica entre americanos e chineses — e também, por óbvio, no coração das preocupações com a cibersegurança. E, para surpresa de ninguém, o retorno de Huang teve uma ajuda enorme de Donald Trump, que forçou os executivos a readmiti-lo. Preocupado com a queda das bolsas americanas, o presidente mobilizou seu vice, JD Vance, para pressionar o movimento empresarial tingido de política. A Casa Branca ofereceu garantias de não ter havido má conduta. “O conselho decidiu fazer o que queríamos que fizesse”, disse Trump. E então, em final feliz antes do The End, como num roteiro óbvio feito de algoritmos, as ações da Nvidia explodiram 31% com a volta de Huang. O próprio Trump lucrou 15 milhões de dólares com o empurrãozinho.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023