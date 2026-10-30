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Caso Binance: Entenda como ocorreu o maior roubo de criptomoedas da história

Roubo de mais de 6 bilhões de dólares em criptomoedas levou apenas 20 minutos e pode ter sido causado por hackers norte-americanos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h46 | Atualizado em 30 out 2026, 16h24
Tela escura exibindo o logotipo amarelo da Binance e seu nome em destaque, com um gráfico de barras financeiro em vermelho e verde no canto superior esquerdo, indicando flutuações de mercado
Empresa pode ter sido alvo de hackers norte-coreanos (Dan Kitwood/Getty Images)
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A noite desta quinta-feira, 29, foi palco de um dos maiores roubos digitais da história. A corretora de criptomoedas Binance, maior plataforma do tipo no mundo, registrou, até o momento, a perda de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 32,4 bilhões) por causa de um ataque hacker que limpou as carteiras que a empresa utiliza para processar transações de seus clientes. Até o momento, eles têm um único grupo de suspeitos: hackers norte-coreanos.

Em sua conta no X (antigo Twitter), a empresa publicou um comunicado em que afirma que já começou a recuperar os ativos afetados dos usuários e continua a trabalhar com legisladores, forças de polícia, especialistas em blockchain e parceiros da indústria para rastrear, congelar e recuperar outros fundos.

De início, a empresa acreditava que os primeiros fundos haviam sido roubados a partir de um computador comprometido. Apesar disso, eles logo descobriram novos pontos comprometidos na estrutura de processamento das transações. De acordo com as informações da blockchain disponíveis, todo o processo do roubo durou apenas 20 minutos, e começou após as 20h da quinta-feira.

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A Binance, junto de outras empresas, guarda um fundo de proteção com cerca de US$ 1 bilhão para casos como esse. Apesar de o número ser muito abaixo do valor subtraído, a empresa já anunciou que cobriu a maior parte do dano, com ajuda de outras fontes de renda da própria Binance, além do fundo de proteção.

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Os culpados

Analistas norte-americanos de blockchain (ou seja, especializados em transações de criptomoedas) afirmaram que os ataques são similares aos métodos usados por hackers da Coreia do Norte. A empresa de análise de criptomoedas TRM Labs, à Reuters, afirmou que as falhas têm similaridades com o ataque de 2025 à corretora de criptomoedas Bybit. À época, o Federal Bureau of Investigation (FBI) declarou que os ataques vieram da Coreia do Norte.

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Como aconteceu

Por causa das falhas de segurança, os hackers tiveram acesso à estrutura de assinatura da Binance — responsável por autorizar transações — o que permitiu que os invasores tivessem livre acesso às carteiras, e que pudessem limpá-las como bem entendessem.

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Apesar do roubo, cerca de metade de todas as criptomoedas roubadas faziam parte de um tipo de moeda virtual que pode ser “congelada” por segurança pelas empresas que as criaram. Dessa forma, parte dos ativos permaneceu parada após a movimentação, mesmo com o roubo. O resto do dinheiro, porém, já foi transferido para contas fora do controle da Binance.

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