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De um “inimigo da família” nos anos 80 a um fenômeno global bilionário: veja a ascensão dos videogames. Este artigo explora como o setor superou Hollywood em faturamento, tornando-se um marco cultural e econômico. Acompanhe a trajetória, a atenção de VEJA e o aguardado lançamento de GTA VI.

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Na Argentina, o triste período da ditadura militar era encerrado com a eleição do presidente Raúl Alfonsín. No Brasil, o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, e o deputado federal Ulysses Guimarães, ambos do PMDB, começavam a costurar com o governo militar de João Figueiredo o caminho para as Diretas Já — que, lamentavelmente, seriam rechaçadas. Nas salas de cinema, Os Embalos de Sábado Continuam, no qual John Travolta retomava o papel de Tony Manero, então dirigido por Sylvester Stallone, derrapou feio, na avaliação da crítica e na opinião do público. Assim caminhava a humanidade naquele novembro de 1983, em que, pela primeira vez, uma propaganda em VEJA anunciava com pompa e circunstância o lançamento do console eletrônico da Atari, produzido pela Polyvox. Nestes termos, com ironia: “O inimigo número 1 da família brasileira. O inimigo que todos querem ter, Atari transforma um simples aparelho de TV numa máquina que vai além da imaginação”.

Muito antes da explosão da internet e das redes sociais, antes, é claro, da atual prevalência da inteligência artificial, aquela peça publicitária previu com perfeição o admirável mundo novo que se desenhava. Os videogames — cujos traços, praticidade e narrativas aos olhos de hoje parecem rabiscos de cavernas pré-históricas — são agora uma colossal máquina de entretenimento e riqueza. Naquele tempo, era indústria com faturamento de 5 bilhões de dólares anuais, ante 7 bilhões do cinema de Hollywood. Hoje, passou dos 224 bilhões de dólares, deixando para trás, muito para trás, a engrenagem dos filmes, avaliada em 33 bilhões de dólares. É expansão extraordinária, longe do game over, a ponto de forçar a própria família cinematográfica a beber das brincadeiras eletrônicas, como mostra a minuciosa reportagem na página 62. Ela é assinada pelo editor Alessandro Giannini e por Claudio Prandoni, que escreve o blog Visão de Jogo, em VEJA, a quem coube o privilégio de conhecer em primeiríssima mão as novidades do GTA VI, o blockbuster que fez o planeta parar de girar desde a quinta-feira 19.

Convém entender o fenômeno como diversão, sem dúvida, mas também como evento cultural, comportamental e econômico. VEJA, desde sempre, esteve atenta aos capítulos mais ruidosos dessa aventura, ao separar o joio do trigo — o que de fato mereceria atenção exponencial, em evidente e promissor sucesso; como mães e pais deveriam lidar com as brincadeiras, caso notassem supostos vícios. Vale, ainda hoje, um comentário de uma das reportagens de capa de VEJA publicada logo antes do Natal de 1992: “A onda de resistência que se ergue contra os videogames é a mesma observada contra tudo o que é novo. Os pais que fazem muita restrição aos games têm uma certa inveja do que as crianças fazem melhor do que eles”. E dá-lhe ir além da imaginação, embebida de realidade.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022