Caiu? WhatsApp e redes sociais da Meta apresentam instabilidade

Suas redes sociais e comunicadores ligados à Meta estão apresentando falhas? Instagram, Facebook e WhatsApp pegaram os usuários de surpresa, com instabilidade em suas plataformas na tarde desta quarta-feira, 11.

O problema com o WhatsApp parece ter sido global. Em seus perfis, a plataforma publicou mensagem dizendo que estava trabalhando para sanar a questão: “Estamos cientes de alguns problemas para acessar o WhatsApp. Estamos trabalhando ativamente em uma solução e começando a ver um retorno ao normal para a maioria das pessoas. Esperamos que as coisas voltem ao normal em breve.”

O site de monitoramento DownDetector mostra que os registros de problemas com o WhatsApp, mais afetado pela instabilidade, começaram às 14h42. Até pouco depois das 15h, o número de reclamações atingiu mais de 52 000. Os problemas mais notificados foram com envio de mensagens (75%), conexão com o servidor (18%) e com a versão web (7%).

O Instagram começou a apresentar problemas às 14h39, de acordo com os registros do DownDetector. Foram registradas mais de 5.500 notificações sobre a plataforma, sendo que os usuários reclamaram do aplicativo móvel (79%), da versão web (15%) e de login (6%). A plataforma também foi às redes em seus perfis globais para se desculpar: “Olá, sabemos que há um problema técnico que está afetando o acesso de algumas pessoas ao Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.”

O site registrou as primeiras reclamações de instabilidade no Facebook às 14h43, com pico de mais de 5.300 notificações pouco depois das 15h. As reclamações mais comuns foram: aplicativo móvel (55%), versão web (26%) e de conexão com servidor (19%). A plataforma publicou mensagem no X, antigo Twitter, se desculpando com os usuários pelos transtornos: “Estamos de volta. Lamentamos muito por aqueles que não conseguiram acessar o Facebook hoje mais cedo”.

