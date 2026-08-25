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Comportamento

BYD lança picape híbrida em Interlagos e provoca Volkswagen

Mercado de picapes eletrificadas ganha novas concorrentes com modelo Tukan, da Volkswagen e Mako, da BYD

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 16h04 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h43
Picape amarela com adesivos ondulados azuis e verdes, formando a bandeira do Brasil, e a frase BYD É DO BRASIL repetida. O veículo está em uma pista de corrida, com arquibancadas ao fundo
BYD entra na briga dos eletrificados com novo modelo colorido que exalta cores do Brasil (YouTube/Reprodução)
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A BYD apresentou no Autódromo de Interlagos seu novo modelo inédito BYD Mako nesta terça-feira, 25. Envelopado em amarelo, a escolha de cor do novo carro pode ser uma provocação frente ao lançamento da picape Tukan da Volkswagen, que fez uma aparição recente durante a Festa do Peão de Barretos e é o mais novo trunfo da empresa alemã para o mercado de veículos eletrificados no Brasil.

A picape Mako da chinesa BYD faz parte de um projeto especial da empresa, focado em mercados como o Brasil. O veículo é um híbrido flex, ou seja, tem motor elétrico mas também permite o uso de combustível, como gasolina ou etanol. O Tukan da Volkswagen, por sua vez, é também uma picape híbrida flex, desenvolvida no Brasil e montada em São José dos Pinhais (SP). 

Na última semana, a Festa do Peão de Barretos teve como atração um exemplar da Tukan em cor amarelo-canário, modelo que já faz parte das campanhas publicitárias da empresa no Brasil. A cor, segundo eles, é relacionada com a história da marca no Brasil.

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É daí que vem a suposta “alfinetada”. Na disputa pelo mercado de picapes eletrificadas, a BYD colocou à mostra em Interlagos o seu novo modelo para o Brasil com cor muito similar à da Volkswagen. Até o momento, não houve manifestação da fabricante chinesa ou da empresa alemã sobre o fato. 

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A BYD prepara o lançamento da picape Mako, produzida em Camaçari (BA) a partir de novembro, com arquitetura híbrida plug-in DM-i Flex similar ao Song Pro Super-Híbrido. A marca ainda não confirmou os números da Mako, mas mantém a estratégia de eletrificação e preço competitivo.

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A novidade chinesa disputará espaço com a Fiat Toro, líder do segmento com 31.696 unidades vendidas em 2026, e com a Chevrolet Montana. A Volkswagen entra na briga com a Tukan, desenvolvida no Brasil sobre a plataforma MQB e fabricada em São José dos Pinhais (PR). A Renault Niagara completa o time de estreantes, com apresentação marcada para 8 de setembro.

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