BYD lança picape híbrida em Interlagos e provoca Volkswagen

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A BYD apresentou sua nova picape híbrida Mako em amarelo, cor que levanta suspeitas de provocação à Volkswagen Tukan, outro modelo eletrificado que chega ao mercado brasileiro. Ambos disputarão um segmento acirrado com Toro e Montana, prometendo inovar no cenário automotivo nacional com tecnologia flex.

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A BYD apresentou no Autódromo de Interlagos seu novo modelo inédito BYD Mako nesta terça-feira, 25. Envelopado em amarelo, a escolha de cor do novo carro pode ser uma provocação frente ao lançamento da picape Tukan da Volkswagen, que fez uma aparição recente durante a Festa do Peão de Barretos e é o mais novo trunfo da empresa alemã para o mercado de veículos eletrificados no Brasil.

A picape Mako da chinesa BYD faz parte de um projeto especial da empresa, focado em mercados como o Brasil. O veículo é um híbrido flex, ou seja, tem motor elétrico mas também permite o uso de combustível, como gasolina ou etanol. O Tukan da Volkswagen, por sua vez, é também uma picape híbrida flex, desenvolvida no Brasil e montada em São José dos Pinhais (SP).

Na última semana, a Festa do Peão de Barretos teve como atração um exemplar da Tukan em cor amarelo-canário, modelo que já faz parte das campanhas publicitárias da empresa no Brasil. A cor, segundo eles, é relacionada com a história da marca no Brasil.

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É daí que vem a suposta “alfinetada”. Na disputa pelo mercado de picapes eletrificadas, a BYD colocou à mostra em Interlagos o seu novo modelo para o Brasil com cor muito similar à da Volkswagen. Até o momento, não houve manifestação da fabricante chinesa ou da empresa alemã sobre o fato.

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A BYD prepara o lançamento da picape Mako, produzida em Camaçari (BA) a partir de novembro, com arquitetura híbrida plug-in DM-i Flex similar ao Song Pro Super-Híbrido. A marca ainda não confirmou os números da Mako, mas mantém a estratégia de eletrificação e preço competitivo.

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A novidade chinesa disputará espaço com a Fiat Toro, líder do segmento com 31.696 unidades vendidas em 2026, e com a Chevrolet Montana. A Volkswagen entra na briga com a Tukan, desenvolvida no Brasil sobre a plataforma MQB e fabricada em São José dos Pinhais (PR). A Renault Niagara completa o time de estreantes, com apresentação marcada para 8 de setembro.