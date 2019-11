Black Friday: o perfil do comprador online brasileiro

Em uma pesquisa encomendada pelo PayPal, a Ipsos, empresa francesa focada em pesquisas de mercado, realizou um levantamento focado nos hábitos de consumo online por pessoas de todo o mundo. Entre julho e agosto deste ano, a empresa realizou entrevistas virtuais com cidadãos de onze países e revelou, entre outras coisas, que mais da metade dos brasileiros que compra pelo celular tem o costume de adquirir produtos de sites estrangeiros.

A pesquisa aprofunda uma visão sobre o uso da internet voltado à comercialização no país. Levando em consideração que, como país, o Brasil é o quarto maior usuário de internet no mundo (atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos), não é de se estranhar que a compra e venda pelo meio digital, conforme apontou o estudo, seja prática comum no país. Um hábito que se intensiva na Black Friday – e é o que leva o evento a ter tanto sucesso no mercado nacional.

No total, a Ipsos coletou informações de 2 mil consumidores e 500 lojistas brasileiros, de um total de 22 mil compradores e 4,6 mil vendedores, espalhados por onze mercados. O estudo indicou, por exemplo, que quase 80% das pessoas que fazem compras online usaram seus smartphones para consumir produtos durante os seis meses que antecederam a pesquisa.

Outro dado impressionante, desta vez em âmbito nacional, é o da quantidade de brasileiros que usam a internet para fins de comercialização: 92%. Dada a procura, os vendedores daqui se adaptaram à demanda digital: 74% dos lojistas possui sites responsivos para dispositivos móveis, contra a média global de 63%. A diferença faz sentido, sobretudo quando se considera que, segundo o IBGE, os smartphones são o principal meio utilizado pelos brasileiros para acessar a internet.

O estudo revelou ainda quanto dinheiro o brasileiro mediano gasta no varejo via smartphone. A estimativa da Ipsos é de que, no Brasil, o gasto médio gire em torno de R$ 503 por mês, em compras via celular. Diariamente, 66% dos compradores daqui navega pela internet pelo celular à procura de algo para comprar (a média global é de 56%).

A pesquisa também confirmou a importância das redes sociais na comercialização online nacional: 43% dos brasileiros afirmou ter feito transações por meio desses sites nos seis meses que antecederam a pesquisa. Do outro lado, 52% dos lojistas nacionais garantiu já estar vendendo produtos e serviços via redes sociais. As informações condizem com o fato de que nós, brasileiros, somos um dos mais ávidos usuários das mídias sociais de todo o planeta.