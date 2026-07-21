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Tecnologia

Biblioteca digital gratuita de SP ganha empréstimo simultâneo de livros

Nova versão da plataforma permite que vários leitores peçam o mesmo título ao mesmo tempo; usuários precisarão baixar novo aplicativo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 14h20 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h11
Tela inicial do portal Biblion com a saudação Boa tarde, Eduardo e sugestões de livros. Na parte superior, capas de Olhos DÁgua, Coletânea de Poemas e Vidas Secas. Abaixo, uma seção Recomendados para você com capas de A Revolução dos Bichos, Clarice, O Pequeno Príncipe, Tudo Sobre o Amor, Notas Brancas, Vidas Secas e 1984
Plataforma BibliON: novas funcionalidades - (Secretaria de Cultura do Estado/Divulgação)
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A partir desta terça-feira, 21, os cerca de 35 mil títulos digitais e mais de 2 mil audiolivros disponíveis gratuitamente para os paulistas no aplicativo Biblion ganham uma mudança que promete acabar com uma das principais reclamações de quem usa bibliotecas digitais: a fila de espera. O serviço, mantido pelo governo de São Paulo, passa a operar em uma nova plataforma com acesso simultâneo aos livros — ou seja, mais de um leitor poderá retirar a mesma obra ao mesmo tempo, sem precisar esperar a devolução de quem já está lendo.

O modelo de fila, comum em bibliotecas digitais por causa de restrições de licenciamento das editoras, costuma ser apontado como um dos principais entraves ao incentivo à leitura por meio desse tipo de plataforma. Com o acesso simultâneo, a expectativa é ampliar o alcance do acervo sem depender do aumento no número de licenças compradas.

A ferramenta também mantém os recursos de acessibilidade que já eram oferecidos, como leitura em voz alta e tradução automática para Libras, feita pela tecnologia HandTalk.

O que muda?

Quem já tem cadastro precisará instalar o novo aplicativo e atualizar os dados pessoais para continuar acessando o acervo. O login segue sendo feito pelo e-mail já cadastrado, mas agora será obrigatório informar o CPF para vincular a conta. Já quem acessa pelo site do serviço será redirecionado automaticamente para o novo endereço assim que a migração entrar no ar.

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Para novos leitores, o cadastro continua sendo gratuito e pode ser feito diretamente pelo sistema. Apesar da mudança de plataforma, as condições de uso do acervo não mudam: cada usuário pode retirar até dois títulos por vez, com prazo de 15 dias e possibilidade de renovação.

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