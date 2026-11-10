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Tecnologia

Autoridade alerta para riscos de possível ataque cibernético a eletrodomésticos

Europa enfrentou invasão há frigoríficos, aumentando preocupação com a fragilidade dos sistemas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 16h13 | Atualizado em 10 nov 2026, 16h31
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 (ISTOCKPHOTO/Getty Images)
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Após um ciberataque que afetou os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países da Europa, os eletrodomésticos podem se tornar o próximo alvo, advertiu nesta terça-feira, 10, Juhan Lepassaar, diretor da Agência da União Europeia para a Cibersegurança (Enisa).

“A segurança não deveria nem deve ficar relegada a segundo plano. Hoje foram os refrigeradores, amanhã podem ser os ‘routers’ (dispositivos para redes de informática), depois de amanhã os eletrodomésticos das casas, e assim por diante”, declarou o dirigente à AFP.

Supermercados de pelo menos 12 países europeus foram alvo de ciberataques em outubro e novembro. “Todos os incidentes podem ser evitados, mas a questão é se estamos dispostos a investir para conseguir isso”, afirmou Lepassaar. “A cibersegurança não é barata”.

Segundo ele, a segurança digital também deve ser considerada desde a etapa de concepção dos produtos conectados, hoje presentes em toda parte, inclusive em cozinhas e quartos. Nesse contexto, a cibersegurança é fundamental, explicou Lepassaar, que apresentou nesta terça-feira o relatório bienal da agência, sediada em Atenas.

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“Todo serviço do qual dependemos como cidadãos e como seres humanos tem uma camada em que intervém um elemento digital, um fragmento de código que, se não estiver protegido, pode ser pirateado”, ressaltou.

Um dos piores cenários seria a interrupção de serviços essenciais. “A chegada da polícia, a atuação dos bombeiros, o funcionamento dos hospitais e o transporte que nos leva do ponto A ao ponto B são elementos dos quais dependemos para que tudo funcione corretamente, 24 horas por dia, sete dias por semana… E, se deixarem de funcionar, sofreremos as consequências imediatamente”, enfatizou.

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Lepassaar preferiu não se pronunciar sobre a suposta responsabilidade do Irã, mas destacou que autores ligados aos Estados iraniano e russo têm a Europa como alvo e colaboram entre si. “Seja no caso da China, do Irã ou da Coreia do Norte, há inúmeros autores alinhados com Estados que têm como alvo a Europa, as empresas europeias e os interesses europeus”, afirmou o diretor da Enisa.

Ele também destacou as normas europeias de cibersegurança, que entrarão plenamente em vigor no próximo ano, e os projetos da União Europeia para “duplicar o tamanho e os recursos” da agência especializada.

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A Lei de Ciberresiliência (Cyber Resilience Act), aprovada em 2024, tem como objetivo reforçar a segurança dos produtos que incorporam componentes digitais, impondo obrigações de cibersegurança a seus fabricantes.

(Com AFP)

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