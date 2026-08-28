Diante de um ambiente econômico de grande volatilidade, crédito mais seletivo e riscos de complexidades crescentes, é possível reunir, numa única plataforma, dados tão relevantes quanto: avaliação de clientes, gestão de risco, análise de concorrentes, padronização contábil, previsão de inadimplência, decisões de alocação, projeções e cenários macroeconômicos e séries temporais extensas.

Essa é a proposta da Austin Rating, principal agência de classificação de risco de crédito genuinamente brasileira, com 40 anos de experiência em análise financeira e de risco de crédito no país. A empresa está lançando oficialmente no mercado a plataforma AustinData, que contempla informações financeiras e econômicas online.

Neste momento em que empresas e investidores precisam de inteligência de dados, de contexto e de confiança, a solução representa uma nova forma de enxergar o mercado. Isso porque o AustinData integra informações estratégicas a análises especializadas e preditivas, com o intuito de apoiar decisões com mais segurança, maximizando oportunidades e ganhos e minimizando riscos e perdas – e, assim, reduzindo incertezas e gerando valor.

A plataforma foi desenvolvida para reduzir o tempo gasto na busca e consolidação de informações, de forma a permitir que analistas, gestores, investidores e executivos concentrem seus esforços no que realmente importa: tomar decisões assertivas, com base em dados padronizados e relatórios preditivos.

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Módulos complementares

O AustinData integra cinco módulos voltados para o gerenciamento de risco de crédito e a elaboração de cenários e estratégias empresariais. O primeiro é a base de dados de empresas, de capital aberto ou fechado, com mais de 10 000 balanços e 30 anos de histórico com informações corporativas, demonstrativos contábeis e trajetórias operacionais.

A plataforma inclui a base de dados de mais de 500 bancos e instituições financeiras, além de indicadores econômicos com mais de 5 000 séries sobre a conjuntura nacional e internacional. Agrega também, sob demanda, relatórios setoriais, estudos e projetos especiais de diversos segmentos de atividade.

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E disponibiliza, por fim, todos os ratings públicos elaborados pela companhia, incluindo instituições financeiras, empresas e grupos econômicos, emissões de debêntures e notas promissórias, qualidade de gestão, finanças públicas e estruturadas, títulos do agronegócio e governança corporativa.

É importante ressaltar que a plataforma não divulga, não comercializa e não utiliza nenhum dado sigiloso fornecido pelos clientes para a elaboração das análises de rating realizadas pela agência.

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Assim, com riqueza de informações e, principalmente, com inteligência aplicada à análise, a plataforma oferece agilidade analítica, cobertura setorial ampla e suporte robusto.