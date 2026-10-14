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Tecnologia

‘Argon’: Entenda as habilidades da nova IA mais avançada do Google

Modelo vem após longa espera de executivos da empresa e reformulação do DeepMind, em meio à corrida acirrada contra outras empresas do setor

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 17h35
Fundo azul degradê com texto branco Gemini 4 Argon à esquerda, acompanhado de um ícone de estrela colorida. À direita, um grande número 4 branco e desfocado
Novo modelo veio após atrasos e avanços de empresas rivais no mercado (Google/Divulgação)
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O Google começou a liberar nesta semana o seu modelo de inteligência artificial (IA) mais avançado até o momento, após meses de espera e de consternação dentro da empresa pelo medo de não alcançar outras rivais como a Anthropic (Claude) e OpenAI (ChatGPT) no mercado. Chamado de “Argon”, o Gemini 4 foi pensado para desenvolvedores e empresas, e se destaca com tarefas complexas em programação, finanças, cibersegurança e ciência. 

De acordo com a empresa, o Argon foi desenvolvido para “suportar raciocínio profundo em fluxos de trabalho complexos e de longo prazo”. O Google já usa a ferramenta internamente, e revelou em comunicado como o Argon tem “revolucionado” os fluxos de trabalho.  Anunciado oficialmente em 30 de setembro, a empresa determinou que o modelo passaria por um lançamento por etapas. Agora, empresas e assinantes já têm acesso à nova versão da IA.

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O modelo de IA tem grandes habilidades para programação, raciocínio, e lidar com tarefas longas e complexas, típico em ambientes empresariais. Além disso, a empresa também destaca a relevância do modelo para tarefas que envolvem finanças, direito e tributação, além de ter grandes capacidades de atuar em modelos internos de negócios. O Google também deu à IA capacidades para análise visual. De acordo com eles, o Argon consegue “realizar análises gráficas profissionais, identificar detalhes em vídeos longos e tomar decisões com base em séries de documentos”. 

Assim como vários outros modelos de IA, ele também se destaca na cibersegurança. De acordo com o Google, o Argon é “altamente capaz em defesa de segurança cibernética”. “Ele pode encontrar, validar e corrigir vulnerabilidades críticas de software de forma autônoma”, explicam. A empresa já havia lançado o modelo, em 30 de setembro, para “defensores confiáveis” e para as equipes internas do Google, sem restrições de segurança. 

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Mercado acirrado

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A chegada do modelo está atrasada no mercado de IA, se comparado com os grandes líderes no setor, a Anthropic (do Claude) e a OpenAI (do ChatGPT). Ambas as empresas já dominam o setor com modelos de IA diversos e evoluídos, com subversões feitas para fluxos de trabalho diversos (como o Claude Sonnet ou o GPT-6 Luna). A liderança do laboratório do DeepMind, equipe voltada ao desenvolvimento de IA, foi reformulada em 2026 por causa dos atrasos na entrega de novos modelos. 

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