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Tecnologia

Apple revela primeiro iPhone dobrável da história, o iPhone Duo

Projeto de mais de dez anos foi finalmente anunciado durante evento na Califórnia

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h43 | Atualizado em 9 set 2026, 15h50
Duas mãos seguram um smartphone dobrável aberto, exibindo uma tela dividida. Na esquerda, uma mulher asiática com cabelo escuro espiando por trás de um objeto listrado. Na direita, a tela inicial do iOS com widgets de clima e mapa, e vários ícones de aplicativos
iPhone Duo é o primeiro telefone dobrável da história da empresa (Apple/Divulgação)
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A Apple revelou nesta quarta-feira, 9, durante o Apple Event na Califórnia o primeiro telefone dobrável da empresa, chamado de iPhone Duo. O aparelho é a entrada da gigante americana no mercado de dobráveis, já dominado por outras concorrentes como Samsung e as chinesas Xiaomi e Huawei. O aparelho tem formato de passaporte e foi pensado para o uso digital comum para os usuários hoje em dia. 

O primeiro celular dobrável da empresa foi anunciado em Cupertino, na Califórnia, durante o primeiro Apple Event com John Ternus como CEO. O evento anunciou a nova linha de iPhones 18 Pro, 18 Pro Max, AirPods 5, Apple Watches Series 12 e Ultra 4, além do iPhone Duo. Nos momentos finais dos anúncios, Ternus explicou como essa nova linha de produtos, para ele, “representa a melhor parte da Apple”. 

iPhone Duo

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O novo celular da Apple tem formato de passaporte, similar ao já disponibilizado pelo Galaxy Z Fold 8, lançado recentemente neste ano. O iPhone Duo conta com bordas arredondadas, de forma a “incentivar o usuário a abrí-lo”. As dobradiças, responsáveis por manter a tela lisa mesmo com a abertura e dobras frequentes, conta com tecnologia especial para garantir um display completamente liso e que não mostre vincos com o passar do tempo. 

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A tela maior, aberta, tem 7.9 polegadas (cerca de 19 centímetros), considerada a maior já criada na história dos celulares Apple. Quando fechada, conta com 5.4 polegadas (cerca de 13 centímetros). Fabricado com titânio e com até 100 peças diferentes de precisão para as dobradiças, o novo telefone conta com grandes diferenças em seu sistema interno, já que para garantir a fluidez dos conteúdos vistos nas redes, os controles — geralmente na parte de cima da tela, como Wi-Fi, bateria, entre outros — foram colocados ao lado direito. O iPhone Duo chega com apenas duas cores: star white (uma versão de branco) e night sky (uma versão de preto). 

Dois smartphones dobráveis, um branco e outro azul-escuro, exibem paisagens de dunas e montanhas em suas telas. Ambos têm duas câmeras traseiras e o logotipo da Apple
As novas cores do primeiro iPhone dobrável (Apple/Divulgação)
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O aparelho conta com integração com a Apple Pencil, geralmente utilizada apenas nos iPads, alto falantes nas partes de cima e de baixo (considerando o formato aberto), além de fibras cerâmicas para as dobradiças. Todos os aplicativos da empresa foram automatizados para as possibilidades de interação com o novo formato, seja pelo uso do celular completamente aberto, fechado, dobrado a 90º ou até mesmo em um formato similar a um livro. 

O chip principal do aparelho é o mesmo disponível nos iPhones 18 Pro e Pro Max, lançados também nesta quarta-feira. É essa ferramenta, construída com a tecnologia nova de 2 nanômetros da empresa, que garante poder de uso aos recursos de inteligência artificial, como o Apple Intelligence, a Siri AI e o uso de outras IAs de forma interna. 

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A bateria do aparelho tem as mesmas características de carregamento rápido dos novos iPhones 18. A reprodução direta de vídeos com o display interno é de 31 horas, enquanto o externo (fechado) é de 44 horas. Com uso equilibrado de ambas as telas, a reprodução chega a 24 horas. A bateria consegue chegar a 50% de carregamento em 20 minutos, com até 5 horas de vídeo com 5 minutos de carregamento. 

Duas mãos seguram smartphones dobráveis, um menor e outro maior. O menor exibe uma escadaria em espiral com uma pessoa no topo. O maior mostra um corredor longo com um homem caminhando, teto de vidro e paredes alaranjadas
Formato fechado e aberto dos aparelhos (Apple/Divulgação)
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A câmera do iPhone Duo tem as mesmas funções do iPhone 18 Pro, e consegue aproveitar ainda mais o formato do celular, que pode ser dobrado a diferentes ângulos para garantir novas composições. As câmeras do Duo são 48 MP Fusion, o que mescla uma câmera potente de 48MP com outra de 24MP. Os vídeos podem ser gravados em até 4k com 120 FPS, além de estabilização óptica. Com as opções de dobrar o display, a câmera consegue tirar fotos de forma automática quando identifica que o usuário está realizando uma pose. 

O preço inicial do Duo começa em US$ 1999, ou cerca de R$ 10.100 para as versões de 256 GB de memória. Apesar disso, o telefone não está disponível de imediato. A pré-venda começa em 16 de outubro, e os aparelhos estarão definitivamente disponíveis a partir de 23 de outubro.

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