Apple pode receber multa bilionária em processo no Reino Unido

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A Apple enfrenta um processo de £ 2 bilhões no Reino Unido, movido por desenvolvedores de apps. Eles acusam a gigante de aplicar regras de privacidade (App Tracking Transparency) mais brandas para seus próprios produtos e mais rigorosas para terceiros, prejudicando empresas britânicas. A Apple defende que a ferramenta dá controle aos usuários.

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A Apple está prestes a ser processada em uma quantia de £ 2 bilhões (ou cerca de R$ 14 bilhões) por causa de uma ação do Reino Unido, iniciada por desenvolvedores de aplicativos que acusam a gigante americana de tornar as regras para rastreio da vida digital dos usuários mais leves para os produtos da empresa e mais rigorosas para desenvolvedores de fora.

O processo chegou ao Tribunal de Apelações da Concorrência de Londres nesta quinta-feira, 3, e vem após anos de polêmicas por trás de um dos recursos desenvolvidos pela Apple, feito para que seus usuários lidem melhor com a forma que as empresas utilizam seus dados da internet, como sites e conteúdos acessados, o App Tracking Transparency. A ferramenta faz com que todos os seus usuários sejam avisados de que um aplicativo quer utilizar seus dados, e dá a eles a opção de permitir isso ou não.

Os responsáveis pelo processo acusam a empresa de impor medidas mais rígidas dentro do contexto da ferramenta para aplicativos fora do sistema Apple, enquanto os criados pela empresa não passariam pelas mesmas medidas rigorosas. De acordo com informações da agência Reuters, a líder do processo Ann Pope alegou que as medidas da gigante americana trouxeram prejuízo para empresas que dependem dela.

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“A ação é importante para proteger os direitos das empresas britânicas que dependem da Apple, para garantir que as regras aplicadas pela Apple sejam justas e para compensar o prejuízo sofrido por esses grupos britânicos”, disse Pope em um comunicado. Em resposta, a Apple deixou claro que suas ferramentas foram criadas para dar aos usuários “uma forma simples de controlar se aplicativos têm ou não permissão de rastrear seus dados”.