Apple lança nova versão da Siri focada em inteligência artificial

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A Apple lança a Siri AI, uma versão reinventada da assistente, agora com inteligência artificial profunda. Apresentada na WWDC 2026, ela se conecta ao celular para planejar eventos, criar textos, analisar imagens e interagir de forma mais natural, garantindo segurança com processamento no aparelho.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, a criação do aplicativo Siri AI, nova versão da já reconhecida assistente dos aparelhos Apple. Voltada para a inteligência artificial, a assistente está completamente conectada ao celular do usuário e pode planejar eventos, criar textos do zero e analisar o que está sendo visto na tela.

O anúncio da nova versão da Siri aconteceu em meio ao WWDC 2026, evento voltado para desenvolvedores e para a Apple anunciar suas novidades tecnológicas. Dessa vez, a cereja do bolo para todos os anúncios foi a grande conectividade da IA com os produtos da empresa.

Muitos especialistas viram o movimento da Apple de lentidão para adentrar no mundo das IAs como benéfico. Hoje, a Siri AI pode se comunicar de forma mais natural, reunir informações em aplicativos como Mapas e Mail e realizar tarefas diversas.

“A Apple está fazendo uma aposta enorme em IA, mas a aposta é que não precisa gastar centenas de bilhões por ano em infraestrutura de IA para obter benefícios”, disse John Gruber, influenciador que analisa as atividades da companhia.

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O trunfo das mudanças com a IA veio com uma parceria inesperada. Com a ajuda do Google, a Apple pode desenvolver com mais calma e de maneira mais refinada suas tecnologias e como elas se interligariam com o futuro inevitável das IAs.

A Siri AI terá como principais funções a integração com programas de edição de texto e acesso à Visual Intelligence para iPads, Macs e Vision Pro, o que vai permitir à assistente reconhecer e analisar imagens. Além disso, terá comunicação com voz mais natural.

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A estrutura técnica que sustenta a Siri AI foi baseada em modelos próprios da empresa. Dessa forma, ao usar a assistente, os modelos rodam no próprio dispositivo ou em uma nuvem privada, fator que garante segurança dos dados.

(com AFP)