Apple lança iPhone 11 em três versões

Nesta terça-feira, 10, no Teatro Steve Jobs, na sede da Apple em Cupertino, o presidente da companhia Tim Cook anunciou a nova geração de seus smartphones, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max – além de gadgets e serviços de assinatura. Confira os lançamentos:

iPhones 11: O iPhone 11 custará a partir de US$ 699 nos EUA. O aparelho tem em câmera dupla de 12 megapixels, com lentes ultra wide e angular. Modelo estará disponível em seis cores: lilás, verde, amarelo, branco, preto e vermelho. O aparelho filma em 4K e terá uma hora a mais de duração que a de seu antecessor, o iPhone Xr,

Apple Arcade: Será lançado no dia 19 de setembro em 150 países com mais de 100 jogos. O preço do serviço é US$ 4,99/mês e possuem 30 dias de teste gratuito.

Apple TV+: Chega no Brasil em 1º de novembro por R$ 9,99. A partir de hoje, quem comprar um iPhone, Apple TV, iPad ou MacBook, vai ganhar um ano grátis do serviço.

iPad de sétima geração: Terá uma nova tela de 10,2 polegadas, com preço sugerido de US$ 329. Ele começa a ser vendido hoje e será entregue até o fim do mês.

Apple Watch Series 5: chega com o preço inicial de US$ 399. Também foi anunciada a redução do preço do Series 3, que fica US$ 199.