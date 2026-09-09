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Tecnologia

Apple anuncia nova linha de iPhones 18 Pro e iPhones 18 Pro Max

Modelos de iPhone 18 Pro e 18 Pro Max incluem melhorias nas câmeras e grande conexão com Apple Intelligence

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 14h37 | Atualizado em 9 set 2026, 14h52
Tela preta com informações sobre o iPhone 15 Pro, incluindo um modelo marrom no centro, opções de cores, recursos de câmera, bateria e chip A20 Pro
 (YouTube/Apple/Reprodução)
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A Apple anunciou nesta quarta-feira, 9, sua nova linha de iPhones, os iPhones 18 Pro e iPhones 18 Pro Max. As principais novidades da nova família de celulares envolvem melhorias cada vez mais dramáticas nas câmeras e uma conexão profunda dos telefones com o Apple Intelligence e Siri AI, ferramentas de inteligência artificial da empresa que conectam o dia a dia dos usuários com a tecnologia.

A nova linha de iPhones mescla grandes avanços tecnológicos com o hardware (como os chips), as câmeras com modificações de última linha (como a abertura mais tecnológica), além de ampla conexão com recursos de inteligência.

Na parte física, os telefones chegam com detalhes refinados em seu corpo metálico, e novas cores: glacier (azul glacial) e burgundy (vermelho-escuro). A principal mudança de hardware está no chip utilizado nos celulares, o A20 Pro, formado pelos novos métodos de até 2 nanômetros da empresa. A tecnologia foi criada com uma CPU de 6 cores, o que garante um aumento de até 20% na velocidade do aparelho.

Siga

Com relação à inteligência (com o Apple Intelligence e outros modelos de IA), o chip também foi desenvolvido para um uso mais profundo dessas tecnologias. O processador gráfico (GPU) conta com uma performance até 40% mais evoluída, com 7 cores. A existência dos Neural Accelerators e do Neural Engine — partes do chip dedicadas à IA — garante que tanto as inteligências da empresa quanto modelos robustos de outras companhias consigam funcionar de forma avançada, de simples modelos de linguagem à IA generativa.

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Funções da Siri AI incluem uma experiência “mais personalizada e capaz”, que consegue analisar o dia a dia digital do usuário e se conectar a mais de 300 outros aplicativos, como o WhatsApp, Audible ou o Outlook. A Siri também ganha uma nova formatação, as Expressive Voices, uma mudança que permite escolher velocidade, condução e o tom da voz que o assistente apresenta com os usuários.

Câmeras

Um dos grandes diferenciais do telefone também está na câmera. A abertura das lentes é um fator essencial para a fotografia, e os novos iPhones carregam um formato de câmera que permite a manipulação direta da abertura nas fotografias. A câmera reage de forma automática ao ambiente, seja mais escuro ou mais claro, o que garante boa iluminação e cores em todos os tipos de ambiente.

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A bateria dos novos telefones é um dos grandes trunfos dessa linha. De acordo com o evento de anúncios, é a maior atualização já feita na história da empresa para a vida da bateria dos telefones, que agora duram até 36 horas com reprodução direta de vídeos no iPhone 18 Pro, e 45 horas no caso dos iPhones 18 Pro Max. Além disso, a versão Pro Max ainda consegue alcançar até 50% de carregamento das baterias em 15 minutos.

A Apple sedia nesta quarta-feira, 9, seu novo Apple Event, em Cupertino, na Califórnia, momento do ano em que a empresa revela as principais novidades de seu setor de produtos. Computadores, fones de ouvido, relógios, tablets e celulares são os principais protagonistas, com destaque para a nova família de iPhones 18 Pro e o lançamento esperado do primeiro celular dobrável da Apple, até agora chamado de iPhone Ultra.

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