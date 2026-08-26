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Tecnologia

Apple anuncia data de lançamento para sua nova linha de iPhones

Apple Event deve mostrar linha 18 e primeiro telefone dobrável da empresa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 18h17 | Atualizado em 26 ago 2026, 18h19
Logotipo da Apple, uma maçã mordida prateada, em destaque na fachada de vidro azul de uma loja, refletindo a luz
Empresa pode estar prestes a entrar na disputa pelos telefones dobráveis (Matthias Balk/picture alliance/Getty Images)
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A Apple anunciou nesta quarta-feira, 26, a data de seu próximo evento oficial, em que se espera o lançamento de sua nova linha de celulares, os iPhones 18. Os dispositivos devem ser apresentados em 9 de setembro, durante um anúncio que pode trazer também o primeiro telefone dobrável da empresa. 

O lançamento da nova linha será o primeiro evento voltado a produtos desde a entrada do novo CEO John Ternus no cargo. O diretor foi por muito tempo o principal responsável pela área de hardware da Apple, e agora pode liderar a empresa durante a chegada de seu primeiro celular dobrável. Em 2025, o anúncio dos aparelhos iPhone 17 Pro e Pro Max aconteceu exatamente na mesma data, também em um “Apple Event”. 

De acordo com informações da agência Reuters, os telefones dobráveis podem ser uma alternativa a empresas de tecnologia que tiveram que lidar recentemente com o aumento do preço de produção de seus itens por causa da falta recente de chips de memória, que também ficaram mais caros.

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A Samsung domina essa fatia do mercado de tecnologia, mas a Apple pode se tornar uma de suas grandes concorrentes. A expectativa é que o primeiro dobrável da empresa tenha um tamanho similar a um iPad mini, em uma onda similar ao do último dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold 8, que vem com formato “passaporte”. 

De acordo com a consultoria IDC, a gigante da maçã deve exportar mais de 17 milhões de iPhones dobráveis até 2027, fator que pode elevar esse setor dentro do mercado de tecnologia em até 12,6%. 

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