App de entregas Daki lança marca própria de produtos e começa com vinhos

Pouco mais de um ano após seu surgimento, a startup de entregas rápidas Daki a criação de sua marca própria de produtos. A iniciativa começa com a linha de vinhos, INO, que contempla três rótulos, todos produzidos na Argentina, sendo dois tintos, um malbec e um cabernet sauvignon, e um blend rosé. Em algumas praças, esses produtos já estão disponíveis.

A partir da semana que vem será lançada uma linha de itens de padaria, com oito variedades de pães frescos, inicialmente apenas em São Paulo. Mas o plano inclui diversas categorias, como higiene pessoal, snacks prontos, itens para pets e bebidas. Nas próximas etapas, pacotes de gelo, papel higiênico e até refeições prontas serão oferecidas dentro do app.

“Uma parte chave do negócio da Daki é a experiência do cliente. Apostamos no modelo de entrega ultrarrápida, e agora vamos lançar produtos que fidelizem e contribuam ainda mais para essa experiência”, afirma Rafael Vasto, fundador e CEO da Daki. A estratégia é mudar a percepção do consumidor brasileiro que marcas próprias são inferiores em qualidade. Atualmente, a penetração desse tipo de produto é de apenas 2,3%, enquanto em países da Europa, como Reino Unido, Espanha e Alemanha, essa taxa fica em torno de 40%.

A seleção de categorias foi elaborada a partir de pesquisas e dados de consumo dos usuários. Por isso o leque é tão amplo. Estudos da equipe mostraram quais necessidades poderiam ser supridas por produtos próprios. E a divulgação será feita diretamente no app. “É uma ferramenta muito importante, porque a divulgação é feita no momento do consumo”, diz Vasto.

A princípio, alguns produtos serão oferecidos inicialmente em São Paulo. É o caso dos pães, produzidos em parceria com uma padaria local. Os vinhos, por outro lado, chegarão aos poucos a todas as praças e após o lançamento no Brasil eles devem ser oferecidos em outros mercados da empresa, como Estados Unidos e México, onde atua como JOKR.

Em dezembro do ano passado, em pouco mais de 10 meses de atuação, a empresa captou US$ 260 milhões e entrou para o seleto grupo de unicórnios, como são conhecidas as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Antes, em junho de 2021, já havia captado mais US$ 170 milhões. Com os recursos, a startup expandiu sua atuação, que hoje conta com mais de 100 lojas entre São Paulo e Rio de Janeiro, e montou um grande centro de distribuição em Barueri.