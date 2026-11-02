Após a Meta, Snap chega a acordo em processo sobre redes sociais nos EUA
Acerto com os autores da ação, de valor confidencial, foi alcançado dois dias antes do início das alegações iniciais do julgamento em Los Angeles
A empresa controladora do Snapchat fechou um acordo para evitar o que seria mais um julgamento histórico nos Estados Unidos sobre o vício em redes sociais, depois que Meta, TikTok e YouTube firmaram seus próprios acordos com os autores da ação. O acerto de valor confidencial, foi alcançado dois dias antes do início das alegações iniciais do julgamento em um tribunal de Los Angeles.
A ação foi movida por dois adolescentes, de identidade preservada, que alegam que a empresa projetou a plataforma digital para causar dependência, provocando depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Segundo informações da Reuters, os autores do processo, S.J., adolescente de 16 anos de Illinois, e K.D.B. de 18 anos do Mississippi, afirmam que desenvolveram hábitos compulsivos que atribuem a recursos como reprodução automática de vídeos e rolagem infinita de conteúdo.
“Temos orgulho de ter conquistado justiça até agora para nossos clientes em casos emblemáticos, incluindo K.D.B. e S.J.”, disseram os advogados dos autores em comunicado, divulgado pela AFP.
“Nosso objetivo final é responsabilizar essas empresas de redes sociais pelos impactos de suas ações sobre milhões de crianças em todo o país. Esses acordos nos permitem continuar avançando em direção a esse objetivo.”
Em resposta, a Snap, empresa contralodora do Snapchat, afirmou em comunicado que estava “satisfeita por ter conseguido resolver essa questão de maneira amigável”.
A Snap foi a última a fechar um acordo com os autores da ação. Na última sexta, 30, a Meta, dona das redes sociais Facebook e Instagram, confirmou seu acordo por razões comerciais. Antes dela, YouTube e TikTok também tinham feito acordos.
(Com AFP)