Após a Meta, Snap chega a acordo em processo sobre redes sociais nos EUA

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A controladora do Snapchat fechou um acordo confidencial para evitar um julgamento histórico sobre vício em redes sociais, seguindo os passos de Meta, TikTok e YouTube. A ação foi movida por adolescentes que alegam que a plataforma foi projetada para causar dependência, levando a problemas como depressão e ansiedade. A Snap manifestou satisfação com a resolução amigável do caso.

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A empresa controladora do Snapchat fechou um acordo para evitar o que seria mais um julgamento histórico nos Estados Unidos sobre o vício em redes sociais, depois que Meta, TikTok e YouTube firmaram seus próprios acordos com os autores da ação. O acerto de valor confidencial, foi alcançado dois dias antes do início das alegações iniciais do julgamento em um tribunal de Los Angeles.

A ação foi movida por dois adolescentes, de identidade preservada, que alegam que a empresa projetou a plataforma digital para causar dependência, provocando depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Segundo informações da Reuters, os autores do processo, S.J., adolescente de 16 anos de Illinois, e K.D.B. de 18 anos do Mississippi, afirmam que desenvolveram hábitos compulsivos que atribuem a recursos como reprodução automática de vídeos e rolagem infinita de conteúdo.

“Temos orgulho de ter conquistado justiça até agora para nossos clientes em casos emblemáticos, incluindo K.D.B. e S.J.”, disseram os advogados dos autores em comunicado, divulgado pela AFP.

“Nosso objetivo final é responsabilizar essas empresas de redes sociais pelos impactos de suas ações sobre milhões de crianças em todo o país. Esses acordos nos permitem continuar avançando em direção a esse objetivo.”

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Em resposta, a Snap, empresa contralodora do Snapchat, afirmou em comunicado que estava “satisfeita por ter conseguido resolver essa questão de maneira amigável”.

A Snap foi a última a fechar um acordo com os autores da ação. Na última sexta, 30, a Meta, dona das redes sociais Facebook e Instagram, confirmou seu acordo por razões comerciais. Antes dela, YouTube e TikTok também tinham feito acordos.

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(Com AFP)