Aparelho detecta, pela impressão digital, uso de drogas ilícitas

Uma tecnologia britânica, já disponível no Brasil, permite que o consumo de maconha, cocaína, opiáceos ou anfetaminas seja identificado depois de apenas alguns segundos de contato com o coletor. O aparelho utiliza o suor presente nas digitais dos dedos para identificar o uso de drogas.

Chamado Intelligent Fingerprinting, o equipamento é usado em países como Austrália e Nova Zelândia. Ele funciona por meio da fluorescência, que detecta resquícios de substâncias ilegais no suor dos dedos da pessoa testada. Depois da coleta, o teste do suor é feito em alguns minutos com a ajuda de um leitor.

A precisão do aparelho é enorme: 98,7% para maconha e haxixe, 94,7% para cocaína, 96% para opiáceos e 93,3% para anfetaminas. A detecção funciona até de seis a dez horas depois do consumo da droga.

Como captura simultaneamente ao suor também a impressão digital do indivíduo, a tecnologia pode ser útil em aeroportos, delegacias e rodovias, por exemplo. O produto foi criado há dois anos no Reino Unido e, ao contrário do teste de saliva, mais comum no Brasil, não exige refrigeração da coleta. O escritório no Brasil aposta que poderá se tratar de uma alternativa para a polícia brasileira, e ainda mais eficiente e menos custosa, já que não exige descarte logo após o uso — diferentemente de outros testes do tipo que já existiam no mercado.