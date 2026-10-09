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Tecnologia

Anthropic proíbe comportamento ‘cruel e sem sentido’ contra sua IA Claude

Empresa já havia permitido que o chatbot encerrasse conversas que ultrapassassem limites internos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 14h32
A palavra Claude em preto com uma estrela laranja de oito pontas à esquerda, refletida em um espelho acima, mostrando a imagem invertida
Possível consciência da IA é um debate em crescimento dentro da área (Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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Anthropic proíbe comportamento ‘cruel e sem sentido’ contra sua IA Claude Priorize VEJA no Google

A Anthropic anunciou na última quinta-feira, 8, que proibirá os usuários de seu principal chatbot de Inteligência Artificial (IA), o Claude, de tratá-lo com comportamentos “cruéis e sem sentido”. A IA já pode encerrar conversas com usuários que a tratam com “abuso persistente”, mas a mudança recente inclui o fato e a proibição de comportamentos agressivos com a IA na política de uso da Anthropic.

Na atualização da política, a empresa explicou que a proibição vale apenas para “abuso contínuo e sem sentido ou comportamento cruel” direcionado aos modelos, e que reações comuns de usuários como frustração, reações negativas, temas criativos pesados, testes de modelos e fins de pesquisa não serão afetados pela política.

A evolução dos modelos de IA tem gerado debates no mercado de tecnologia sobre a possibilidade de modelos e agentes de IA carregarem algum tipo de consciência, fator que poderia abrir brechas para legislações e medidas voltadas à “proteção” desses robôs. Dario Amodei, CEO da Anthropic, já afirmou em fevereiro de 2026 que não tinha certeza se as IAs poderiam ser conscientes, porque “não há uma forma efetiva de medir a consciência”.

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