Anthropic anuncia Opus 5, nova IA com alta eficiência e pela metade do preço

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A Anthropic lança o Opus 5, seu novo modelo de IA que promete eficiência próxima ao Fable 5, o mais poderoso da empresa, com custos reduzidos pela metade. A novidade chega em meio à acirrada disputa no mercado de inteligência artificial, destacando-se pelo custo-benefício e superando versões anteriores em diversas áreas.

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A Anthropic, criadora do Claude e suas variáveis, anunciou nesta sexta-feira, 24, o lançamento do Opus 5, novo modelo de fronteira da empresa que promete trazer eficiência quase igual ao Fable 5 — atual modelo mais forte do grupo — pela metade do preço oferecido. A novidade vem em um período do mercado de IA em que diversas empresas, americanas e chinesas, batalham pelo domínio com inteligências cada vez mais poderosas, mas também custosas.

A Anthropic tem como modelos mais fortes da empresa o Fable 5, disponível para uso geral a partir dos planos Pro, e o Mythos 5, ainda restrito a alguns usuários, em especial as big techs participantes do Projeto Glasswing. Ambos carregam alta eficiência em programação, cibersegurança, biologia, análises, pesquisa geral entre outras várias áreas. Os programas, tendo em vista suas capacidades, também trazem várias medidas de segurança, e seguem a Constituição do Claude, documento da Anthropic que é usado como guia para garantir que as IAs treinadas sigam os valores e normas estabelecidas pela empresa. Para usá-los, a empresa cobra US$ 10 para cada milhão de tokens de input (as mensagens, documentos e pedidos que o usuário envia ao Claude) e US$ 50 para cada milhão de tokens de output (os resultados que a IA entrega).

Agora, o novo modelo Opus 5 promete modificar esse cenário com eficiência quase igual a do Fable 5, por metade do preço. Anunciada como a IA até agora mais eficiente e com maior custo-benefício, o novo Opus ultrapassa todos os outros modelos da empresa em testes de engenharia de software, de programação, trabalhos com inteligência, raciocínio e biologia. Em quase todos os casos, ultrapassa o Fable 5 e seu antecessor, o Opus 4.8. Apenas nos testes de cibersegurança que a situação muda. Apesar de alcançar níveis similares ao Mythos 5 em detecção de fragilidades, a IA fica muito para trás nas situações de exploração dessas fragilidades. O resultado não é por acaso. Assim como o Opus 4.8, a empresa procurou não treinar o modelo tão profundamente nas medidas de cibersegurança.

Os preços da nova IA são o que chamam a atenção, especialmente no atual contexto de dependência cada vez maior de empresas e outras organizações ao Claude. Agora, o Opus 5 custa o mesmo que o Opus 4.8 — versão mais avançada disponível até para as contas gratuitas. Para cada milhão de tokens de input, US$ 5 serão cobrados, enquanto para cada milhão de tokens de output, US$ 25 será o valor praticado pela empresa.

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No último mês, a Anthropic havia anunciado o lançamento do Fable 5, primeiro modelo baseado no Mythos 5 disponível de forma mais abrangente. Após o anúncio, o governo americano exigiu que a empresa tirasse os modelos de circulação, para que testes internos fossem feitos de forma antecipada e por motivos de segurança. A exigência, divulgada em 12 de junho, permaneceu impedindo o uso dos modelos até o dia 30, quando ambos foram relançados.