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Tecnologia

Anthropic anuncia novo modelo de IA, o Claude Sonnet 5

Pensado para tarefas além da cibersegurança, modelo carrega performance similar ao Opus 4.8 com custo reduzido

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h14
Ícone do aplicativo Claude em um fundo escuro, com um quadrado laranja de cantos arredondados e um símbolo branco de estrela ou floco de neve no centro, e o texto Claude em branco abaixo
 (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 30, o lançamento do mais novo modelo de IA da empresa, o Claude Sonnet 5. O trunfo da nova IA está na capacidade dela de atuar em tarefas que, até pouco tempo, exigiam o uso de modelos maiores e mais poderosos. O Sonnet 5 é uma evolução de versões mais antigas que, segundo a empresa, foram as primeiras a demonstrar altas capacidades em tarefas como programação.

Segundo a empresa, a performance do Sonnet 5 é parecida com a do Opus 4.8, mas consegue alcançar resultados similares a um custo menor. As análises do modelo novo mostraram que ele exibe menos comportamentos indesejados que seu antecessor, o Sonnet 4.6. Parte das boas capacidades do novo modelo estão nas tarefas de planejamento, usar ferramentas como navegadores e funcionar de forma autônoma.

A pequena diferença sobre resultados similares ao Opus com custo menor garante que desenvolvedores e outros usuários das IAs da empresa consigam utilizar algo similar aos modelos de grande potência por um preço reduzido, tanto para a empresa quanto para o usuário.

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O Sonnet 5 também se destaca ao ter uma melhor performance no quesito segurança. Agora, ele consegue lidar melhor com pedidos de intenção maliciosa e tentativas de desvio do modelo através de diversos prompts. Ainda assim, o modelo não foi criado com a intenção de atuar de forma concreta com cibersegurança. A empresa deixa claro que não fez grandes testes com ele para o quesito, e que tarefas de cibersegurança mais complexas tiveram resultados que deixaram a desejar.

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O modelo já está disponível de forma abrangente, e custará às empresas 2 dólares para cada milhão de tokens utilizados. O Sonnet 5 passa a ser o modelo padrão para os planos gratuitos e Pro da Anthropic, e também estará disponível para os planos Max, Team e Enterprise.

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