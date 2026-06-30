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A Anthropic lança o Claude Sonnet 5, sua nova IA que iguala a performance do Opus 4.8 com custo reduzido. O modelo se destaca em planejamento, uso de ferramentas e autonomia, apresentando também melhor segurança contra prompts maliciosos. Já disponível, será o padrão para planos gratuitos e Pro da empresa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 30, o lançamento do mais novo modelo de IA da empresa, o Claude Sonnet 5. O trunfo da nova IA está na capacidade dela de atuar em tarefas que, até pouco tempo, exigiam o uso de modelos maiores e mais poderosos. O Sonnet 5 é uma evolução de versões mais antigas que, segundo a empresa, foram as primeiras a demonstrar altas capacidades em tarefas como programação.

Segundo a empresa, a performance do Sonnet 5 é parecida com a do Opus 4.8, mas consegue alcançar resultados similares a um custo menor. As análises do modelo novo mostraram que ele exibe menos comportamentos indesejados que seu antecessor, o Sonnet 4.6. Parte das boas capacidades do novo modelo estão nas tarefas de planejamento, usar ferramentas como navegadores e funcionar de forma autônoma.

A pequena diferença sobre resultados similares ao Opus com custo menor garante que desenvolvedores e outros usuários das IAs da empresa consigam utilizar algo similar aos modelos de grande potência por um preço reduzido, tanto para a empresa quanto para o usuário.

O Sonnet 5 também se destaca ao ter uma melhor performance no quesito segurança. Agora, ele consegue lidar melhor com pedidos de intenção maliciosa e tentativas de desvio do modelo através de diversos prompts. Ainda assim, o modelo não foi criado com a intenção de atuar de forma concreta com cibersegurança. A empresa deixa claro que não fez grandes testes com ele para o quesito, e que tarefas de cibersegurança mais complexas tiveram resultados que deixaram a desejar.

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O modelo já está disponível de forma abrangente, e custará às empresas 2 dólares para cada milhão de tokens utilizados. O Sonnet 5 passa a ser o modelo padrão para os planos gratuitos e Pro da Anthropic, e também estará disponível para os planos Max, Team e Enterprise.