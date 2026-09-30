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Tecnologia

‘America.gov’: A nova IA própria do governo Trump

Presidente dos EUA assinou ordem executiva para transformar site do governo em chatbot de IA

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 16h53
Página inicial do site America.gov com o título Hello, America e a frase Whatever you need from government, start here. Há uma barra de pesquisa com a sugestão Try How can I invest in my childs future? sobreposta a uma imagem de um rio congelado e árvores nevadas
Site oficial do governo se tornou chatbot de IA (America.gov/Reprodução)
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‘America.gov’: A nova IA própria do governo Trump Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou na última terça-feira, 29, uma ordem que reformula o site oficial do governo, “America.gov”, e o torna em uma inteligência artificial (IA), em formato de chatbot, desenvolvida por um dos fundadores do Airbnb. Trump acredita que a mudança deve simplificar o acesso à informação e a serviços públicos. Todas as outras agências governamentais devem integrar seu conteúdo à IA, segundo a ordem executiva. 

O anúncio oficial aconteceu durante uma conferência com executivos do mercado de IA, para discutir a evolução da tecnologia, suas medidas de segurança e estado atual. Diferente dos líderes de mercado, o presidente americano acredita que a tecnologia não deve ser interrompida pelo receio de “perigo à humanidade”. Diretores como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk (SpaceX) vieram a público defender um “freio” às IAs. 

Trump declarou que “com o America.gov, o governo federal não mais estará no meio dos seus caminhos, ele ficará apenas ao seu serviço”. “Vamos simplificar, glamourizar, vamos torná-lo o que ele deveria ser”. Para o presidente dos EUA, a população ficou “acostumada” com governos que “fazem os cidadãos se sentirem pequenos, mas com o America.gov, o governo americano inteiro caberá dentro dos planos”. 

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O site permite que o usuário faça perguntas diversas, exatamente igual a um chatbot de IA. De acordo com o Politico, veículo americano, a IA chegou a contradizer declarações anteriores do presidente, e até a mudar  informações recentes, como no caso da mudança do Departamento de Defesa para o “Departamento de Guerra”. 

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O responsável por desenvolver o novo site foi Joe Gebbia, atual chefe de design do governo e cofundador do Airbnb. Para ele, a mudança aconteceu para que as pessoas pesquisem o que precisam e “nunca mais voltem ao labirinto”. 

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