‘America.gov’: A nova IA própria do governo Trump

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Donald Trump assinou uma ordem para transformar o site oficial do governo americano, America.gov, em um chatbot de inteligência artificial. A mudança visa simplificar o acesso à informação e serviços públicos, com integração de outras agências. Trump, ao contrário de líderes do setor, defende o avanço irrestrito da IA.

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O presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou na última terça-feira, 29, uma ordem que reformula o site oficial do governo, “America.gov”, e o torna em uma inteligência artificial (IA), em formato de chatbot, desenvolvida por um dos fundadores do Airbnb. Trump acredita que a mudança deve simplificar o acesso à informação e a serviços públicos. Todas as outras agências governamentais devem integrar seu conteúdo à IA, segundo a ordem executiva.

O anúncio oficial aconteceu durante uma conferência com executivos do mercado de IA, para discutir a evolução da tecnologia, suas medidas de segurança e estado atual. Diferente dos líderes de mercado, o presidente americano acredita que a tecnologia não deve ser interrompida pelo receio de “perigo à humanidade”. Diretores como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk (SpaceX) vieram a público defender um “freio” às IAs.

Trump declarou que “com o America.gov, o governo federal não mais estará no meio dos seus caminhos, ele ficará apenas ao seu serviço”. “Vamos simplificar, glamourizar, vamos torná-lo o que ele deveria ser”. Para o presidente dos EUA, a população ficou “acostumada” com governos que “fazem os cidadãos se sentirem pequenos, mas com o America.gov, o governo americano inteiro caberá dentro dos planos”.

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O site permite que o usuário faça perguntas diversas, exatamente igual a um chatbot de IA. De acordo com o Politico, veículo americano, a IA chegou a contradizer declarações anteriores do presidente, e até a mudar informações recentes, como no caso da mudança do Departamento de Defesa para o “Departamento de Guerra”.

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O responsável por desenvolver o novo site foi Joe Gebbia, atual chefe de design do governo e cofundador do Airbnb. Para ele, a mudança aconteceu para que as pessoas pesquisem o que precisam e “nunca mais voltem ao labirinto”.